【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔辭世　林子博無法兌現再影婚照承諾

▲ 林子博太太不幸因病離世。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley），去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，林太一直與癌魔搏鬥。可惜，林子博在今晨（10月21日）宣布，林太董燕君不敵癌魔。

2003年，林子博在電視節目《星夢傳奇》獻唱《愛是永恆》向Shirley求婚。婚後，長女在2005年出生，兒子也相繼來臨家中，一家本來樂也融融。可是在2018年，Shirley在旅行途中突然持續不明嘔吐，至去年檢查確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」。

【生命鬥士】林太董燕君不敵癌魔離世 林子博：你放心走吧

▲ 林子博陪伴太太走到最後一刻。

林家上下一心

林子博夫婦曾接受TOPick訪問稱，家中事情令子女轉變，一對子女會幫忙做家務，比如兒子知道媽媽的病情後，第一時間說：「爸爸你不用給我零用錢，你留錢給媽媽買藥。」

可是去年林子博突然不獲TVB續約，失去穩定收入來源，無論對日常生活或太太的醫療費用都是重擊。

▲ 子博太太抗病多時。

子博盼跟太太再影婚照

在今年7月，Shirley試新標靶藥，可惜藥物副作用太大，令腫瘤位置更加痛，於是服用了20日嗎啡藥。她為戒掉嗎啡藥，於是在8月入院接受微創手術，暫緩痛楚。

可是病情惡化需要接受新治療法，林子博曾公開眾籌醫療費，幸得一班熱心人支持，終於籌得醫療費用。

至於身為家中經濟支柱的林子博亦拚命賺錢，參加了香港開電視的真人騷節目《大叔要變身》，要接受挑戰，在3個月內摵甩20磅肥肉。

▲ 林子博曾希望再拍婚照。

他在10月中在社交平台寫同時貼出近照與舊照，把自己在兩個時期的身型作對比，聲言若減肥成功跟太太一起再影婚照：「太太因為全身皮膚乾燥爆坼，所以最近我每日都會keep住幫佢搽潤膚膏，今晚閂埋房門幫老婆搽cream，搽完對腳之後.....

我：老婆，你”𢲡”高件衫～俾我幫你搽身吖！ 太太：老公～唔使喇！我自己嚟啦！ 我：點解呀？ 太太：我而家身型好肉酸，唔想俾你見到呀！ 我：吓？近年我呢副慘不忍睹嘅身型，妳都冇嫌棄過......我不知幾幸福啦！ 老婆～妳放心！我一定會減肥成功，返去當年溝妳嗰陣嘅身型，我哋再影婚紗相。我哋一齊加油！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

無奈現已天人永隔，今天早上林子博在社交平台寫道：「外父外母，請原諒我沒有好好照顧你們的女兒，你們已團聚了嗎？老婆，我會好好照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你」