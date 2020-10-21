【國泰裁員】國泰總裁鄧健榮形容裁員「是必須決定」　港龍空姐：一直堅持的空姐夢要醒了

▲ 國泰重組，國泰港龍航空即日起停止營運。（資料圖片）

國泰航空公布重組，國泰航空集團包括國泰港龍航空將整體削減約8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工，即大概公司逾兩成人手，而國泰港龍航空即日起停止營運，有關裁員情況，詳情即看：【下一頁】

國泰航空行政總裁鄧健榮向全體員工發出內部信件，指集團要削減包括國泰港龍航空約8500個職位，佔集團35,000個總職位的24%，而集團已透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際受影響的員工減少至約5900人。

信中表示，集團會在未來數周裁減約5300名駐港員工，以及另外約600名非駐港員工，公司今日內會通知絕大部分受影響員工，並提出離職方案。另外，集團會停止營運國泰港龍航空及其品牌。他形容裁員是一個令人痛心，但必須作出的決定，深感抱歉。

鄧健榮表示，集團會要求駐港機師和機艙服務員過渡到新的服務條件，所有員工2021年不獲加薪，不會獲發今年度的酌情年終獎金。明年繼續實施高層減薪安排，明年上半年向非機組人員推出第三輪自願特別休假計劃。作出包括裁員等措施後，每月現金消耗可以由現時15至20億元，減少約5億元。

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鄧健榮指疫情對航空業和國泰的業務持續帶來沉重打擊，國泰客運業務完全依賴跨境旅遊，困境比其他航空公司更為嚴峻，公司由以往通常每日載客近10萬人次，到今年9月每日客量約1500人次。強調已採取一切避免裁員措施，包括因應需求而縮減航班及推遲新飛機交付等，而未來前景非常不明朗，因此必須作根本性的重組。

在港龍任職空中服務員逾15年的張小姐向TOPick表示，自已大學畢業後就加入港龍航空，對於今次公司的決定十分傷痛，她形容「港龍是屬於香港的品牌」，是一個香港的象徵。

完全不會想像到港龍會執笠，這個是香港一個重要的品牌，其實公司今次的決定，可能令很多香港人都覺得傷心。

她表示早上仍未收到公司的正式通知信件，自疫情以來，不少同事已有心理準備可能要轉行，但是當今日正式公布時，仍然十分傷感，有一種是措手不及：

其實很多同事仍希望留在航空業界，今次一走不知道何時可以回來，前路茫茫同時，很傷心，自己一直堅持的空姐夢要醒了。

張小姐指自己一直有進修，一直都明白這份工作難以「做到老」，希望自己同香港人一樣，可以撐過疫情這個艱難關口。

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記者：伍瑋瑋