【恐怖意外】用去頭蝨洗頭水靠近火源引燃　少女全身55%燒傷毀容失7隻手指

▲ 少女用去頭蝨洗頭水靠近火源引燃，全身55%燒傷毀容失7隻手指。

使用易燃產品時應遠離火源，一不小心隨時釀成恐怖意外。英國一名少女使用去頭蝨洗頭水後，按指示讓洗頭水停留在頭上待發揮作用，期間進入廚房，當靠經明火爐時，頭髮隨即著火。這宗意外令她全身55%燒傷、面容全毀，並失去7隻手指。

綜合外媒報道，意外發生於4年前，當時12歲的艾麗（Aleema Ali）就讀寄宿學校期間染上頭蝨，假期回家後使用去頭蝨洗頭水洗頭，她按照說明書上的指示，讓洗頭水停留在頭上5分鐘。

等待洗頭水發揮作用期間，艾麗幫忙到廚房丟垃圾，而她的母親正在煮飯，但由於這款洗頭水有易燃性，當艾麗經過火爐時，頭髮立即著火，當時她十分驚慌，一度以為自己要死了。

後來，艾麗送到醫院搶救，在深切治療部昏迷2個月後才恢復意識。她全身共55%面積遭3級燒傷，包括面部、頭部、手臂、胸部、大腿、腹部、背部及雙手，更因而失去7隻手指，面容全毀。

意外發生後，她經歷了艱難且漫長的康復過程。4年間，她接受無數次植皮手術，每日都要透過塗乳霜、穿壓力衣幫助皮膚癒合。不過，她表示自己內心很堅強。

醫生曾告訴我，頭髮不會長回來了，但它奇蹟地長出來。如今我還是可以過正常人的生活，可以開車，可以進行各種日常活動。

現在她不時在網上平台分享化妝心得，擁有超過25萬名粉絲，其中一條影片更錄得逾1,630萬觀看次數。

頭蝨患者多為幼童

據衛生署資料，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加感染的機會。

若仔細檢驗，可在患者髮根發現頭蝨卵。頭蝨卵有別於頭皮屑。頭蝨卵一般為白、黄、褐或灰色，表面光亮，呈橢圓形，並緊附在髮幹上；頭皮屑則呈暗啞薄片狀，並容易掉下。任何人士均有機會染上頭蝨，患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴有緊密接觸。

可以密齒梳子清除頭蝨卵

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，若共用個人物品，例如帽子、梳子、甚至床單及被鋪，均有可能患上頭蝨。他又指，頭蝨與個人衛生習慣無關，在香港不常見。

他提到，患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，使用醫生處方的殺頭蝨藥水及除頭蝨專用梳子，一般1至2星期便可康復。

治理方法

如懷疑患上頭蝨，應立即求醫

按照醫生的處方，使用藥性塗劑或洗頭水以殺滅頭蝨

患者應使用密齒梳子清除頭蝨卵，請小心處理頭蝨卵

髮刷、梳子、帽子及被服等個人物品，應用熱水及清潔劑徹底清洗

應檢查患者的家庭成員及與患者有親密接觸的人士，以確定是否患上頭蝨，及按需要接受治療

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責任編輯：羅嘉欣