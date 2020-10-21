【相睇飯局】女子稱「測胸襟」帶23親友相親用餐　單身男接逾2萬蚊帳單憤怒閃人

▲ 女子稱要測試男方胸襟，帶23名親友前往相親用餐。

近年工作繁忙的都市男女，為了結識異性都考慮相親。內地一名男子近日亦在母親安排下與一名女子相親，並大方承諾由他埋單。不料，女子竟為了測試男子的胸襟，邀請了23名親友進餐，男子結帳時發現賬單竟高達近2萬人民幣，令他非常氣憤，沒有買單就偷偷離去。

來自浙江、29歲的小劉，一直因工作忙碌而沒有拍拖，心急的媽媽於是為他安排了數場相親。其中一次相親中，雙方挑選了一間高級餐廳，在女方要求下，小劉答應會埋單。

接2萬蚊帳單憤怒離場

然而，當日女方到場時，原來帶了多達23名親友赴約用餐，而且小劉並不知情。在眾人都用餐後，小劉前往櫃枱準備埋單，發現賬單竟高達19,800人民幣（近23,000港元），令他非常吃驚和生氣，未有結帳就離開餐廳。

隨後，他更關閉手機，讓女方無法聯絡，女方只得自己先付款。事後，雙方就賬單問題討論，女方表示願意AA制，但小劉卻堅持只會支付他房間內的兩圍，合共4000多元人民幣，餘下的約1.5萬就由女方承擔。

女子：測試男方胸襟

女子解釋，因為有朋友認為男方有錢，應該「多吃多拿」，測試男方的胸襟，她受到唆擺才會邀請親友出席，因此自己也是無辜的。女子把事件原由和賬單發給赴約的23名親友，惟親友卻認為自己是受邀去吃飯，不願意付款。有親戚更責罵小劉小氣，認為相親應由男方埋單，最終只有小部分人支付了餐費。該女子表示︰

整件事情我是最大受害人，因為這次費用確實超出了我個人承受範圍，也損害了我個人的名譽。

事件曝光後，引起不少網民熱論，大多數人都認為，女子做得太過分，男方表明只請女子吃飯，結果女子卻在沒有知會男方下邀全家出席，「當男生是免費飯票嗎？」、「對另一方一點尊重都沒有」、「只負責自己吃的費用就行了，這哪是相親啊」。

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責任編輯：王明芳