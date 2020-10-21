【新冠肺炎】消息：本港新增約8宗確診個案　沒有源頭不明個案

▲ 消息指本港新增約8宗確診個案。

新冠肺炎疫情反覆，消息指，今日（21日）新增約8宗確診個案，沒有源頭不明個案。

昨日新增5宗確診個案，包括一宗源頭不明個案，涉及一名32歲女子（個案編號：5259），任職文職，於港島東中心工作，與家居住西灣河嘉亨灣1座。詳情即看：【下一頁】

近日有學校及商場的入口設有消毒噴霧機，然而衞生防護中心則認為有關設施是有害身心，不會降低病毒傳播，詳情即看：【下一頁】

另外，政府昨日宣布放寬本地團不多於30人、婚禮不多於50人，有關條例於本周五生效，詳情即看：【下一頁】

至於旅行社辦本地遊防疫規定，包括旅客須戴口罩以及在交通工具上禁止進食，即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩