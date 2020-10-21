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【體質大不同】陰虛體質飲食宜清淡忌吃辛辣食物　浸大中醫推介滋陰清熱茶療

保健美顏 11:02 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（iStock圖片）

陰虛體質的人要注意保護體內之陰，飲食宜清淡，可以適當多吃芝麻、糯米、蜂蜜、乳製品、大白菜、冬瓜、豆腐、梨、西瓜、百合、蓮藕、鴨、鵝、甘蔗、魚類等清淡的食物，盡量少吃煎炸、肥膩、重口味的食物，例如蔥、薑、蒜、韭菜、辣椒這些辛辣刺激的食物以及八角、茴香這類辛溫的調味品。

對於食物的烹調方式也要有所注意，香港人家常菜經常用蒸的方式是有道理的，煎炸或是炒、焗出來的食物會比較熱氣，就是容易上火，有些原本平和的食物經過煎炸都變得熱氣了，而熱氣就會傷陰，蒸、煮、燉、燜出來的食物就平和很多，對於保護陰不受傷害是很有好處的。

陰虛體質的人可以飲甚麼茶？

陰虛體質的人平時可以多飲用滋陰的茶，以下介紹一道西洋參枸杞茶。西洋參藥性偏涼，味甘，滋陰清熱的效果不錯，適合經常OT、熬夜的人士；枸杞子性平，有很好的滋補肝腎之陰的效果，經常喝這道茶可以有效改善陰虛體質。

材料：

  • 枸杞子 9克
  • 西洋參片 6克
  • 西洋參枸杞茶

製法：

先用涼開水漂洗浮塵，之後用約350毫升滾水沖泡，加杯蓋焗5至10分鐘即可飲用。反覆沖泡3至5次後可以連渣吃掉。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣

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