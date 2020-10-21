【本地遊】許樹昌指本地遊參加者需分組活動　乘坐旅遊巴要固定座位

▲ 政府宣佈放寬本地遊旅行團人數，每團人數以30人為上限。（資料圖片）

政府宣佈放寬本地遊旅行團人數，每團人數以30人為上限，旅行社需要為旅客作體溫檢測及要求參與人士戴上口罩，不可以在交通工具進食。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本地遊目的是挽救本地旅遊業，建議參加者乘坐旅遊巴時要固定座位，以便一旦有確診個案可當局可作追蹤。

許樹昌今早（21日）接受電台訪問時指出，本地遊是希望挽救本地旅遊業，雖然30人為上限的人數比限聚令的人數多，但當局有要求他們要佩戴口罩及不可以在交通工具進食。他認為有關人士乘坐旅遊巴時要固定座位，一旦有確診個案可方便當局作追蹤，另有長期病患或免疫系統差的人士，不應參與旅行團。

他又認為團友在行程中應要分組活動，30人不應「聚埋一齊」，只要導遊和團友嚴格遵從防疫規定，可以減低風險，但若果旅行團有人確診，或需全團檢疫。政府要求帶團人員事前要接受病毒檢測，他認為有關安排是要象徵式證明帶團人員沒有傳染風險，另暫時看不到帶團人員屬高危爆發群組，惟仍需留意會否有相關爆發出現，如有爆發或可被叫停。

對於有意見指當局批准本地遊，但不容許遊行示威，他稱明白有人會有這個想法，惟相信當局推「本地遊」是考慮很多本港旅遊業界的人已多個月「無工開」，有關做法是要「救市」，故不可與遊行示威的活動作相提並論。

另外，政府昨宣布婚禮人數可放寬至最多50人，許樹昌提醒市民應全程佩戴口罩，因若有大批人除下口罩合照會有風險。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩