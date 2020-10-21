【木棘証人】眼鏡娘Miss Ko大罵兩港女搶鏡　張文慈曾受盡負評：不再停留在以前【有片】

▲ 曾陷入谷底的張文慈現懂得欣賞自己。

TVB劇《木棘証人》前晚（19日）首播，Miss Ko（張文慈飾）於戲中分別罵Yuki（張秀文飾）和Chris（張曦雯飾），十分搶鏡。入行約24年的張文慈先後於亞視及無綫發展演藝事業，期間曾經歷零收入令她陷入谷底，幸好她不再停留於過去，學懂欣賞自己美好一面。

張文慈於《木棘証人》飾演男主角高力基（羅仲謙飾）的家姐Miss Ko，並以眼鏡造型示人。昨晚 （20日）播出的一集講述Miss Ko因愛錫弟弟而分別罵Yuki和Chris，巴辣形象令觀眾難忘。

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▲ 張文慈於《木棘証人》與兩女展開罵戰。（TVB截圖）

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張文慈走出低潮

張文慈於1996年參加亞洲小姐後入行，代表包括《爸爸兩邊走》、《我和殭屍有個約會》系列等，惟她於2009年拍畢《法網群英》後突然零工作，以致生活及情緒都跌進谷底。

她早年復出拍戲，並坦白道出年少時曾遭性侵的經歷，縱然她是受害者，卻被網民誤以為她炒作新聞搏見報，負評如潮付她曾閃過輕生念頭。

▲ 張文慈現以自身經歷助人。（張文慈FB圖片）

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幸好，張文慈獲友人開導，不再逃避問題並學懂接納自己，以自身經歷幫助別人。

她認為人人也有過去，只要不再停留以前，生命價值不是由別人界定，也要欣賞自己美好的一面。