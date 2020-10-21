【國泰裁員】無可避免要業務重整減省成本　陳茂波：國泰有從力保就業角度來持續營運

▲ 陳茂波指國泰業務重組屬商業決定。（資料圖片）

國泰航空公布重組，國泰航空集團包括國泰港龍航空將整體削減約8500個職位，財政司司長陳茂波指出，全球航空業因新形冠狀病毒病疫情而受到嚴重打擊，作為本港最主要的本地航空公司，國泰集團亦正面對史無前例的經營挑戰和財務壓力。

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他表示環球過去大半年的疫情，令航空業的經營環境變得非常困難。很多主要國際航空公司在得到其政府或國營基金援助的同時，都無可避免地要透過業務重整及縮減規模等措施以減省成本，力求能夠渡過經濟寒冬。他認為今次的業務重組安排是國泰集團的商業決定，而政府委派於集團董事局的兩位觀察員，雖然沒有投票權，但已就安排向公司提供了參考意見，亦提醒公司管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工以及社會的影響。



他指出政府運用土地基金投資國泰集團，是為了協助集團渡過極端嚴峻的市場環境，維持香港區內國際航空樞紐的地位，防範它對其他經濟環節的影響，並為政府取得回報。政府在6月份注資時已明確指出，特區政府無意長線持有其股權，亦不會參與集團的日常營運。集團的運作仍然由董事局及管理層負責。當時，國泰集團已提及會密切注視市場環境和進行評估，並會於今年第四季就集團最合適的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在滿足香港的航空旅遊需求的同時，讓集團得以維持下去。國泰集團其後亦曾申請特區政府的保就業計劃，從力保就業的角度來持續營運。

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陳茂波指出作為監管當局，運輸及房屋局亦已要求國泰集團在作出任何營運規模及模式的調整時，應充份顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響，以確保集團在疫情過後有充足的條件重新出發，為本港航空業以至香港整體經濟重回正軌提供所需的動力。

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責任編輯：郭家穎