熱帶氣旋沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區　天文台：明日稍後時間考慮發出一號戒備信號【附9天天氣預報】

▲ 天文台指隨後會視乎沙德爾路徑及本港風力考慮需否發出一號戒備信號。（擷自天文台網頁）

本港今日(21日)及明日受乾燥東北季候風影響，天氣普遍晴朗及早晚稍涼；惟位於呂宋以西海域的熱帶氣旋「沙德爾」未來2、3日橫過南海中部，天文台指沙德爾今日與本港保持一段距離，對本港威脅不大。隨著沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區，天文台會在明日（22日）稍後時間，視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。

天文台表示，熱帶氣旋「沙德爾」現時位於呂宋以西海域，料未來2、3日過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶；按照現時預測路徑，沙德爾會於今日與香港保持一段距離，對本港的直接威脅不大。

至於本港需否再懸掛波？天文台稱，隨後會視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。

天文台又補充，乾燥的東北季候風會在今明兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼，氣溫介乎22度至29度；而一股東北季候風的補充周末抵達華南沿岸，沿岸地區及南海北部風勢頗大。

根據天文台九天天氣預報，本港隨後1、2日雲量增多，風勢頗大，周六(24日)氣溫將跌至最低21度、最高25度；下周初隨著高空反氣旋稍為增強，本港屆時天色好轉，氣溫稍回升至23至28度。

▲ （擷自天文台網頁）

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責任編輯：陳正怡、郭家穎