熱帶氣旋沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區 天文台：明日稍後時間考慮發出一號戒備信號【附9天天氣預報】
社會 17:03 2020/10/21
本港今日(21日)及明日受乾燥東北季候風影響，天氣普遍晴朗及早晚稍涼；惟位於呂宋以西海域的熱帶氣旋「沙德爾」未來2、3日橫過南海中部，天文台指沙德爾今日與本港保持一段距離，對本港威脅不大。隨著沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區，天文台會在明日（22日）稍後時間，視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。
天文台表示，熱帶氣旋「沙德爾」現時位於呂宋以西海域，料未來2、3日過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶；按照現時預測路徑，沙德爾會於今日與香港保持一段距離，對本港的直接威脅不大。
至於本港需否再懸掛波？天文台稱，隨後會視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。
天文台又補充，乾燥的東北季候風會在今明兩日持續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼，氣溫介乎22度至29度；而一股東北季候風的補充周末抵達華南沿岸，沿岸地區及南海北部風勢頗大。
根據天文台九天天氣預報，本港隨後1、2日雲量增多，風勢頗大，周六(24日)氣溫將跌至最低21度、最高25度；下周初隨著高空反氣旋稍為增強，本港屆時天色好轉，氣溫稍回升至23至28度。
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責任編輯：陳正怡、郭家穎