【育兒心得】子女抗逆能力低如何處理？ 博士媽媽分享4個重點培育情緒智商

▲ 博士媽媽分享4步曲培育情緒智商。

所謂「情緒智商」主要是指妥善管理情緒的能力，其實亦包含認識自己的情緒、自我激勵能力，以及識別他人情感，與人相處的能力。幼稚園的課程，以「個人與群體」、「體能與健康」兩個範疇，訓練幼兒認識自己的情緒，並透過合作學習，掌握與人相處時控制自己的情緒與識別他人情感的能力。

作為家長，當然亦有責任於日常生活中訓練幼兒好好管理自己的情緒，做個抗逆能力高的孩子，那麼家長應該如何培育？

首先，要讓幼兒學習忍耐。平日可與孩子進行一些靜態活動，例如，看書、畫畫，讓孩子有穩定情緒的訓練，忍耐力自然會加強；多與孩子接觸生活上的細節，讓孩子明白於日常生活中，要有忍耐的必要，例如排隊付錢、候車、點餐後需要耐心等候等等。家長不應驕縱幼兒，對於孩子提出的不合理要求，要明確拒絕，讓孩子明白生活上也要配合別人，不能讓孩子想要甚麼就有甚麼。

其次，讓幼兒學習鎖定目標與堅持。日常生活中，可與孩子共同設立一些目標，並堅持完成。例如，我們今午一起看完兩本書、砌好一幅砌圖、清理房間等等。

其三，學習抵抗誘惑。遇到幼兒不懂節制，例如，不願離開玩具店、公園，食飯時間已到卻不願放下手上把玩的玩具等等。父母可以在停止幼兒活動前給予提示，如多玩一次滑梯就要走，再看兩分鐘就要離開，歌曲播完就要吃飯，讓幼兒有心理準備的情況下學習抵抗誘惑。

其四，教導幼兒自我激勵。當孩子遇到不快，要讓孩子學習從多角度看事物，學習正面面對困境。例如，孩子於比賽中落敗了、表演中未被選上當主角等等。我們應教導孩子吸取這次經驗，享受生活中的過程，並思考如何於下次可以做得更好，而非否定自己的能力。對於孩子有良好的表現，父母當然應該讚賞，但讚賞應具體，該讚才讚，別讓孩子變得自以為是、高傲自大。

家長亦應以身作則：父母不應只說教式要求孩子，應就以上各項，以身作則示範，讓孩子有學習對象與具體方向。