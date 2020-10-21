【惡毒保母】強壓19分鐘焗死11個月大男嬰　父母看最後掙扎片段崩潰︰他不動了

▲ 台灣一名保母重壓11個月大男嬰19分鐘致死，父母看愛兒最後掙扎片段崩潰痛哭。

台灣一間托嬰中心去年4月發生保母焗死男嬰事件，一名保母哄11個月大男嬰午睡時，以身體重壓男嬰身上長達19分鐘，疑因此焗死男嬰。男嬰的父母昨日（20日）出庭，看到兒子最後片段，由掙扎到不動，不禁崩潰痛哭。

綜合台灣傳媒報道，案發在去年4月1日，台北市內湖區一間托嬰中心的61歲職員，發現11個大的男嬰「叡叡」午睡時趴睡，且亳無反應，為他轉身後，驚見他臉部發紫，隨即將他送往醫院，經搶救後宣告不治。

父母出庭 看愛兒掙扎片段痛哭

警方調查期間翻查閉路電視，發現一名廖姓保母曾用手抱緊叡叡頭部，並用腳壓著他身上，過程長達19分鐘，男嬰一度想掙脫，最終無力反抗遭焗死。廖姓保母其後被控過失致死罪。

案件近日開審，昨日（20日）在法庭上播放保母重壓叡叡致死的閉路電視畫面。片段顯示，當時叡叡被體重80至90公斤的保母壓住，他一度揮動小手、扭動身體，看來想掙扎逃脫，可是保母以雙臂及大腿強壓近20分鐘，最終叡叡不再動，保母才起身離開。

叡叡媽媽在庭上看到兒子的掙扎片段，未及影片一半已崩潰痛哭，表示「我兒子在掙扎！」在旁人士安撫她的情緒。影片播放到後段，叡叡爸爸也受不住哭出來，說「我兒子一動也不動了」。

當庭上要播出叡叡遺體及解剖照片時，叡叡媽媽哭問「跳過好不好」，希望不要看到令人難過的照片，可是法官稱在審判過程中必須確認，不過他沒有把照片投影在大螢幕上放大。

保母否認殺人 稱視孩子如已出

廖姓保母承認過失致死罪，但她否認殺人，辯稱身壓的動作只是要固定孩子，更指把托嬰中心的孩子當作自己的孩子照顧。她解釋，11個月大的叡叡是中心內年紀最大的孩子，她當時急著哄他入睡，以免他吵到其他較小的孩子，並表示讓叡叡趴睡是跟托嬰中心的前輩學習。

叡叡的父母要求法官按殺人罪判刑，案件將於11月17日宣判。

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責任編輯︰王明芳