【婚前放閃】袁偉豪張寶兒首個愛情結晶品　Ben唱情歌示愛：愛可以很簡單

袁偉豪與張寶兒在9月17日在社交平台公布喜訊,Ben表示一年成功向女友張寶兒求婚,待嫁新娘Bowie之後亦放上跟袁偉豪尼亞加拉大瀑布合照放閃,正籌備婚禮的袁偉豪,日前親自創作情歌《你與你的另一半》,跟Bowie一同迎接二人「New Born Baby」。

袁偉豪在社交平台分享,自己近日終圓夢成為唱作歌手,寫道:「成為一個唱作歌手都是我的多年以來的夢想,2020年能夠有機會以唱作作歌手的身份加入樂壇,是感恩的! 」

▲ 去年求婚成功。

他指自己作曲的《妳與你的另一半》是一首講述一對情侶的相愛方式,而Ben特別喜歡歌詞的一句:「天天瑣碎像星空點點 、遺忘了便放低吧!唯每日想起,細秒才知道!我喜歡妳,最愛你,Oh my baby,so lovely !」

Ben指:「愛可以很簡單,不一定要奢華 但能夠在生活中默默地去支持和成就對方,那就是最珍貴的!其望大家可以藉着歌曲的旋律、聲響、節奏和混音的風格能夠帶給大家進入一個充滿著愛和夢幻的音樂世界。」

▲ Ben圓夢做唱作歌手。

歌曲除了由Ben本人親自作曲外,亦由他的未婚妻張寶兒(Bowie)為其填詞。故在MV情節中特意加插一段Ben 與 Bowie的小戲份,因為《你與你的另一半》這首歌就像是Ben與未婚妻Bowie在音樂上的「New Born Baby」,特此記念。

歌曲MV日前正拍攝,Ben在MV的演出較少,因為他希望MV以音樂為本質,以歌詞所訴說的感情故事為主。於MV末段時加入親身演出,正能夠恰到好處。

今次Ben特意邀請多年好友的Sunny Idea拍攝團隊為MV策劃啦及創作。MV故事配合歌詞訴說一雙情侶的窩心生活點滴。於歌曲末段,故事中的男生為了給女友驚喜,在二人Car Camping時特意邀請來樂隊現場演出,而Ben便是飾演他本人,帶領著他的樂隊穿插於MV 的故事情節中,而其熱情演出成為了MV的亮點。

《你與你的另一半》歌詞



輕吻的放開了你 習慣地翻起被單

穿起拖鞋 便想起給你做早餐

天天瑣碎像星空點點 遺忘了便放低吧

唯每日想起細妙才知道

#我喜歡你 最愛你

Oh my baby...

So lovely

點了燈放低細軟 在雪櫃挑選菜單

攤於梳化 便短訊不要夜歸家

天天瑣碎像星空點點 遺忘了便放低吧

唯每日想起細妙才知道