【2020萬聖節】黃金海岸酒店嘩鬼下午茶428元兩人享用　另備萬聖節親子Staycation1,088元起住海景房【內附連結】

▲ 萬聖節嘩鬼狂歡下午茶，各式鹹甜美點以不同搞鬼造型呈現。（相片：酒店提供）

雖然今年香港已經夠令人驚嚇，但萬聖節仍是小朋友滿心期待的日子。香港黃金海岸酒店特別推出入住日期在10月30日至31日的萬聖節住宿計劃，房價由$1,088起。小朋友除了可獲得萬聖節特別版口罩及萬聖節帽子，更可在酒店大玩尋寶遊戲。

▲ 旅客可於寛敞偌大的豪華海景客房裡享用迷你酒吧並欣賞醉人海景。（相片：酒店提供）

旅客在登記入住時，可獲贈萬聖節特別版口罩及萬聖節帽子，讓俏皮的造型更耀眼別緻，之後可於寛敞偌大的豪華海景客房裡享用迷你酒吧並欣賞醉人海景；翌日於聆渢咖啡廳享用豐富早餐。

住宿計劃亦特別為小朋友預備了迎賓禮品，為萬聖節倍添歡樂。一眾小嘩鬼更可參與自導式的萬聖節尋寶遊戲，於酒店不同角落尋找各種線索，解開謎底！完成遊戲並正確解答所有問題後，更可獲得小禮物乙份。

除了住宿，酒店海岸扒房亦特別於10月24至31日推出萬聖節嘩鬼狂歡下午茶，各式鹹甜美點以不同搞鬼造型呈現，例如芝士多士以可愛小魔怪造型示人，墨魚雲吞配番茄醬，則把墨魚揉搓成染血眼球模樣，份外詭秘生動。

▲ 酒店偌大的泳池。（相片：酒店提供）

甜點有木乃伊造型的蔓越莓朱古力蛋糕棒棒，每一口都帶著香濃朱古力味及絲絲酸甜。萬聖節當然少不了南瓜，除了有趣緻的南瓜包，更有南瓜吉士撻，細滑的吉士伴隨的南瓜香甜，十分滋味。最後以逼真怪奇的德古拉曲奇為這場美味及視覺兼具的派對畫上句點。下午茶更配有兩杯萬聖節特飲，增添萬聖節的氣氛！

黃金海屽酒店萬聖節住宿計劃

地址：香港青山公路一號

查詢：2452 8833／reservations@goldcoasthotel.com.hk

預訂：https://bit.ly/359wAqR

房價：$1,088起

詳情：

豪華海景客房住宿一晚

2位成人及1位小童早餐

萬聖節特別版口罩

每位小童獲贈萬聖節帽子及迎賓禮品

萬聖節尋寶遊戲乙節（自導）

免費享用房內迷你酒吧

免費無線上網

免費享用穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得。)

額外小童：淨價$350，包括早餐、萬聖節帽子及迎賓禮品

萬聖節嘩鬼狂歡下午茶

供應日期：2020年10月24日至31日

時間：3pm - 5pm

價錢：$428（兩位用，須另收以原價計算之加一服務費）

查詢：2452 8636

菜單：

芒果蟹肉沙律三文治

火腿芝士菠菜三文治

三文魚慕絲及巴馬火腿配法包

莎樂美腸芝士多士

墨魚雲吞配番茄醬

紅菜頭漢堡包配肉醬及番茄乾

南瓜吉士撻

荔枝藍莓啫喱

蔓越莓朱古力蛋糕棒棒

德古拉曲奇

朱古力撻

萬聖節特飲 / 咖啡 / 茶

記者：陸明敏