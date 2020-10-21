【林美戀】林作裕美拍拖睇跑馬地新樓盤　未有否認買樓準備築愛巢結婚

▲ 裕美上車後再睇跑馬地新樓盤，林作疑為結婚作準備。

喜愛與女友裕美放閃，又愛在社交網站炫耀的林作，昨日（10月20日）與裕美拍拖參觀位於跑馬地的新樓盤eight KWAI FONG HAPPY VALLEY。林作表示，是次目標是購入約300呎的新單位。至於女友裕美，早於上月已於另一區的將軍澳購入800萬元的物業，蜜運中的二人疑有結婚的準備。

林作自從轉職保險業後，常在社交網站發表意見，而且言論屢次惹火。他除喜愛炫耀財富外，與裕美公開戀情後，更不時分享他們的另類「放閃」行為。

昨日林作分享了二人拍拖到跑馬地參觀新樓盤的照片。他重提裕美於上月買樓後「風頭無兩」，為了不讓女友專美，他亦有意置業，於是帶同女友到合他胃口的新樓盤參觀。

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林作心儀跑馬地新盤

二人非常專心聽經紀的講解，林作亦表示對於一房約300多呎的單位最感興趣，更於Facebook詳列原因：

1. 我港島人，喜愛傳統豪宅區。跑馬地，最適合類似我年紀年輕人不過。 2. 我懶，鍾意裝修夠現代足料，咩都齊全，買埋張床就搬得入去。 3. 新couple，最多加隻狗，Studio/一房，大廁所大睡房，perfect. 屋宇準養狗，樓下仲要有埋可放狗公園大把放狗空間。最後，我特別喜歡落地大玻璃，90度又唔會樓望樓，日日心曠神怡。

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裕美購入日出康城單位

有傳媒問到林作是否想置業作結婚之用，他未有否認，又遊花園指有高人指點他如果想要紅就要保持神秘，所以不會講透露是否準備結婚。

當問到林作是否打算與裕美合資買樓時，裕美即趁機指林作「孤寒」，而且二人財政獨立，相信暫時不會合資買樓。

現年32歲的裕美其實於上月已成業主，花半年成功儲到數十萬首期，購入日出康城一個價值800多萬、實用面積約400多呎的單位。

30歲的林作當時又在Facebook大造文章，是次參觀樓盤時他亦有提到，見到女友買樓令他心理不平衡，自己也很想要買。

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