【限時優惠】Klook推酒店Staycation及門票優惠低至2折　馬哥孛羅香港酒店雙人住宿+下午茶+貴賓樓層早餐$1224【附優惠詳情】

▲ Klook推酒店Staycation及門票優惠低至2折

Klook 推「十月最抵DEAL」快閃72小時優惠，今個星期將由10月22日晚上12時起至10月24日，推不同酒店Staycation、下午茶、自助餐及香港景點優惠！

信用卡簽賬即減HK$100

東亞銀行信用卡客戶透過 Klook 購買香港或澳門Staycation、活動或美食，單一簽賬滿HK$1,000， 並輸入優惠碼「BEAKLK100」，即減HK$100。 詳情請瀏覽：https://bit.ly/3m07Ckx

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酒店Staycation優惠

馬哥孛羅香港酒店住宿優惠連 Cucina 遨遊意國下午茶＋貴賓樓層雅座早餐

價錢：HK$1,224（人均HK$612，原價HK$6,828.8）

入住日期：10月27日至12月23日

星期一至星期四入住，可免費升級至豪華海景客房；星期五、六、日入住可免費升級至豪華客房，並於入住當日享用Cucina遨遊意國下午茶，及翌日貴賓樓層雅座早餐（兩位用），延遲退房至下午4時。

挪亞方舟度假酒店住宿優惠連早餐＋東南亞下午茶套餐 + 啤啤熊之友工作室

價錢：HK$1,122（人均HK$561，原價HK$1,624）

入住日期：即日起至11月30日（適用於星期日至星期四）

入住豪華客房，享用雙人早餐，豐盛閣東南亞下午茶套餐，並可在啤啤熊之友工作室製作啤啤熊。

豐盛閣東南亞下午茶套餐美食包括：味噌蟹肉配三文魚籽、喇沙海鮮批、泡菜雜菜米紙巻、乾冬陰蝦配窩巴、班蘭鵪鶉蛋咖央酥盒、芒果拿破崙、英式鬆餅配燕窩意式奶凍、特色小切餅，以及咖啡或茶。

若想帶小孩一起去，亦只需HK$1,599（人均HK$533，原價HK$2,386），更可入住特級豪華客房，享用早餐、東南亞下午茶套餐（菜單同上），並可在啤啤熊之友工作室製作啤啤熊。

香港旺角希爾頓花園酒店住宿優惠連雙人半自助早餐及中式原隻鮑魚午餐

價錢：HK$888（人均HK$444，原價HK$1,688）

入住日期：即日起至12月31日

入住花園客房，享用雙人半自助早餐、中式原隻鮑魚午餐（於退房當日享用）、贈送氣泡酒一支；免費延遲退房至下午3時，並可免費使用酒店24小時健身中心設施。

富豪機場酒店｢寵｣愛有加住宿優惠

價錢：HK$1,299（人均HK$649.5，原價HK$3,099）

入住日期：即日起至12月30日（12月24至26日除外）

入住富豪機場酒店豪華客房住宿，享用房內用餐服務（抵達當天的晚餐及翌日的早餐），可攜帶一隻狗（少於15公斤）、贈送客房寵物設施及迎賓禮物、免費使用4樓寵物花園新增的寵物區。

香港赤柱東方酒店毛孩假期體驗優惠

價錢：HK$1,688（人均HK$844，原價HK$2,800）

入住日期： 即日起至11月30日

入住一晚1,200尺套房體驗連露台，享用 Pizza Express 八折優惠，以及享用屋頂按摩浴缸（需於參與活動一個星期前預約）

現凡透過Klook預訂Staycation，更可以7折優惠價，購買人氣蛋糕店Phoenix Sweets 精美蛋糕電子禮券（價值HK$500），7折優惠碼將於預訂Staycation後發放至Klook帳戶，數量有限，先到先得，送完即止。

酒店下午茶及自助餐優惠

港島海逸君綽酒店 Le 188° 餐廳及酒廊香「龍」醉意二人下午茶套餐

價錢：HK$464（人均HK$232）

下午茶套餐適用於星期一至星期五，享有87折，下午茶備有多款鹹甜餡餅點心，包括龍蝦杯配士多啤梨及意大利氣酒泡沫、迷你龍蝦肉百吉圈、香橙雜莓啫喱等等，還有自選特級TWG茗茶及以屈臣氏蜂蜜水調製的無酒精花香特飲。

香港萬麗海景酒店 - Café Renaissance自助午餐及自助晚餐優惠

價錢：

星期一至星期五自助午餐：每位HK$292（原價HK$350）；星期六及星期日自助午餐：每位HK$310（原價HK$372）

星期一至四自助晚餐：每位HK$577（原價HK$691）；星期五、六、日及公眾假期自助晚餐：每位HK$613（原價HK$735）

香港景點低至46折

昂坪360纜車門票連360 FILA 套票送HK$100 Klook積分

價錢：HK$349

包含HK$100 FILA 購物優惠券 5張、可選FILA 禮品包 - 粉紅 或 藍色、FILA 運動挑戰遊戲卡 2張、價值HK$100 Klook積分獎賞 (只限首500個名額)，以及來回標準纜車門票 2 程 (第二程來回纜車有效期至 2021年1月24日)。

香港大富翁夢想世界門票優惠

價錢：周末及公眾假期入場門票每張只需HK$245（原價HK$320）

門票送大富翁扭金蛋遊戲1次，所有金蛋均有特別版大富翁棋盤方塊, 地契磁石及其他精品。參加者可近距離欣賞大富翁先生最愛的豪車，在水務局、監獄等各大經典場景前打卡，更可品嘗可愛又美味的限定版大富翁主題冷氮咖啡。

天際100「雲巔之嘗」美食套票額外加送1張門票

價錢：HK$250（原價HK$539）

「雲巔之上」招牌特飲1杯，指定窩夫1客，並包含免費天際100成人門票2張。即日起至10月31日，如果探訪日期是星期六，星期日或公眾假期，則每個孩子還將獲得額外的免費玩具主題填色遊戲。數量有限，送完即止。

香港迪士尼樂園門票買2送1（3張1日門票）+ 3個迪士尼頭箍/耳朵帽子 + 送2張Pacific Coffee咖啡及麵包早晨套餐劵

價錢：HK$1,294（64折優惠）

門票特別贈送3個迪士尼頭箍/耳朵帽子，以及兩杯Pacific Coffee，標準裝12oz手調飲品，以及指定麵包/ 糕餅，包括牛油牛角包、雙重藍莓鬆餅、香蕉核桃蛋糕等，可先享用早餐，再暢玩樂園。

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》

這特展的香港站早鳥門票預訂優惠將延長至11月2日，成人及小童門票只售HK$138（原價HK$198）早鳥票數量有限，售完即止。

展覽日期：2020年11月17日至2021年2月28日；地點：將軍澳中心G35。

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責任編緝：王芷瑩