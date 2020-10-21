【開心速遞】第1035至1036集劇情預告 Peter+Ivan+Andy獲細龍生重用【有片】
娛樂 11:36 2020/10/21
《愛•回家之開心速遞》今晚（10月21日）劇情關於Peter、Ivan、Andy三個最佳損友。至於明晚（10月22日）《愛•回家之開心速遞》劇情，圍繞龔燁與根叔。
第1035集（21/10）
細龍太Jenny離去後，力士決意幹一番成績，讓Jenny滿意歸來。
尋寶圖員工於力士逼迫下苦不堪言，Peter、Ivan、Andy本已申請休假，力士亦要他們銷假工作。
Peter三人滿腔怨氣，還想到辦法作弄力士……
力士千辛萬苦要找出當日曾在公司救過Jenny之人，終於找到Peter三人，力士代Jenny報恩，要藉此取悅她。
Peter三人備受力士禮待，還想得寸進尺，他們及後欲再戲弄力士，卻闖出大禍……
第1036集（22/10）
陳師奶向樹根展示孫兒的相片，樹根深感羨慕，將「抱孫」的寄望託付若水和龔燁身上。
若水與龔燁遊玩時發生意外，龔燁為保護若水而受傷，醫生稱龔燁並無大礙，卻要留院觀察數天。
龔燁故意支開若水等人，樹根發現龔燁對其傷勢似乎有所隱瞞……
若水為龔燁燉補湯，樹根聽到陳師奶的勸告，擔心補湯對龔燁的傷處有害無益，遂暗中阻止。
樹根追問龔燁有關傷勢的隱衷，龔燁着他向若水保密。樹根向陳師奶訴說龔燁的狀況，獲她介紹神醫……
撰文 : TOPick柴犬出動