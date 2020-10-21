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【開心速遞】第1035至1036集劇情預告　Peter+Ivan+Andy獲細龍生重用【有片】

娛樂 11:36 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（10月21日）劇情關於Peter、Ivan、Andy三個最佳損友。至於明晚（10月22日）《愛•回家之開心速遞》劇情，圍繞龔燁與根叔。

第1035集（21/10）

細龍太Jenny離去後，力士決意幹一番成績，讓Jenny滿意歸來。

尋寶圖員工於力士逼迫下苦不堪言，Peter、Ivan、Andy本已申請休假，力士亦要他們銷假工作。

Peter三人滿腔怨氣，還想到辦法作弄力士……

力士千辛萬苦要找出當日曾在公司救過Jenny之人，終於找到Peter三人，力士代Jenny報恩，要藉此取悅她。

Peter三人備受力士禮待，還想得寸進尺，他們及後欲再戲弄力士，卻闖出大禍……

第1036集（22/10）

陳師奶向樹根展示孫兒的相片，樹根深感羨慕，將「抱孫」的寄望託付若水和龔燁身上。

若水與龔燁遊玩時發生意外，龔燁為保護若水而受傷，醫生稱龔燁並無大礙，卻要留院觀察數天。

龔燁故意支開若水等人，樹根發現龔燁對其傷勢似乎有所隱瞞……

若水為龔燁燉補湯，樹根聽到陳師奶的勸告，擔心補湯對龔燁的傷處有害無益，遂暗中阻止。

樹根追問龔燁有關傷勢的隱衷，龔燁着他向若水保密。樹根向陳師奶訴說龔燁的狀況，獲她介紹神醫……

撰文 : TOPick柴犬出動

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