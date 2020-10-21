【食用安全】高溫消毒膠奶樽及沖奶可釋微塑膠　愛爾蘭研究：嬰兒平均日攝逾150萬粒

▲ 研究發現，高溫消毒膠奶樽及於膠奶樽沖奶可釋微塑膠。

愛爾蘭一項研究發現，高溫消毒膠奶樽及沖奶可釋出微塑膠！嬰兒在出生首12個月內平均每日可攝取逾150萬顆微塑膠。雖然目前未知微塑膠如何損害嬰兒健康，但專家籲大家正視問題，並提出多個建議，讓家長在餵奶前注意，減少攝入孩子攝取微塑膠。

研究刊於《自然食物》期刊。研究團隊以佔了全球市場82%的聚丙烯（polypropylene，PP）奶樽作研究，選出10款奶樽進行測試。

團隊按世界衛生組織（WHO）指引程序冲調嬰兒奶粉，即先用95°C熱水為奶樽消毒，讓其風乾，再注入70°C熱水沖調奶粉並搖晃奶樽1分鐘，然後分析當中成分，發現無論使用水喉水或純水，每公升液體可多達100萬至1600萬顆微塑膠，平均為400萬顆。

研究又分析不同溫度所釋出的微塑膠數量，結果發現溫度愈高，釋出的微塑膠愈多。

注入25°C水時，平均每公升釋60萬顆微塑膠

注入70°C水時，平均每公升釋1620萬顆微塑膠

注入95°C水時，平均每公升釋5500萬顆微塑膠

團隊表示，熱水及搖晃都會產生大量微塑膠，而且闊度比人類的頭髮直徑更幼，當中釋出的納米級塑膠更因為體積太小無法量度，估計每公升可造成數萬億的納米級塑膠。

團隊將數據與48個國家或地區的奶樽餵哺率和奶攝入量結合分析，料嬰出在出生首12個月，每日約攝取逾150萬顆微塑膠。

研究人員Boland對奶樽釋出大量微塑膠感到震驚，他表示，去年世衞曾進行研究估計成日每日會攝取300至600顆微塑膠，但嬰兒攝取的可以百萬計。又指研究無意嚇家長，因為很多微塑膠可排出體外，不過希望大家尚未了解微塑膠對人體健康的影響前，籲家長應採取以下的方法減少嬰兒攝入微塑膠：

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責任編輯：羅嘉欣