【食用安全】鋁鍋煮食容易患上腦退化症？　毒理學專家教3大安全使用貼士

▲ 鋁鍋煮食易致腦退化症？毒理學專家教3大安全使用貼士。

除了不銹鋼鍋，鋁鍋也是較常使用煮食器具。坊間有流傳指，使用鋁鍋會引發腦退化症，台灣毒理學專家招名威教授近日在其facebook專頁拆解謎團，並教大家安全使用鋁鍋的3大貼士。

誘發腦退化症 至少要吃1/10個鋁鍋

招名威教授表示，幾年前有加拿大醫生檢測幾份阿茲海默症（最常見的一種腦退化症）患者屍體的大腦，發現鋁含量高於正常人，就此發表了鋁為有害元素，與腦退化症有關的報告，而鋁離子是以「三氧化二鋁」的形式存在。

招名威續指，在後來的檢測卻發現，死者腦組織中的鋁含量並無明顯升高，而是加拿大醫學組的化驗樣本曾受鋁盒污染，故無明確證據表明鋁元素與阿茲海默症有直接關聯。

招名威透露，他在實驗室曾以動物模式模擬人類誤食鋁，觀察對腦部的影響。當時他直接餵食「高劑量」的三氧化二鋁化合物，持續一個月，然後在顯微鏡下觀察老鼠的大腦切片。結果發現，有大腦皮質細胞死亡，神經細胞的纖維萎縮並糾纏一起，並有「澱粉蛋白」（amyloid protein）沉澱。

同時，從老鼠的行為可見，會有很明顯的失憶症狀，初步評斷，應是誘發阿茲海默症。但他表示，若要吃至患阿茲海默症，則要攝入高劑量三氧化二鋁，「至少要吃十分之一個鋁鍋才行！」

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署的資料，當地市面上有認證的鋁鍋皆屬正常，溶出鋁離子的機率及數量相當低。另有外國的研究指出，用鋁鍋烹煮酸性食材，鋁鍋本身會溶出3至5毫克的鋁。以美國環保署規定每公斤成人每天1毫克的限量來說，60公斤成人每天吃60毫克才會超標。而且溶出的鋁並非上述的「三氧化二鋁」，故此使用鋁鍋不可能導致患上阿茲海默症。

此外，有說法指，使用鋁箔紙會溶出三氧化二鋁，招名威表示不會，因為溫度不夠高，而且很多鋁箔紙的鋁都已被錫取代。

【同場加映】6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊，點擊圖片即睇安全清單：

▼ 點擊圖片放大 +2

鋁鍋3大安全使用貼士

招名威教大家安全使用鋁鍋的方法：

1. 不過度加熱：鋁鍋導熱快，加熱文度比較容易上來，但較容易塑型，就較易氧化、壞得快，所以鋁鍋不適合用作油炸食物的器具。

2. 不盛裝過酸的東西：三氧化二鋁會在酸性環境下形成。雖然要讓鋁鍋物質溶出三氧化二鋁這種化合物有點困難，但若家族中有人患腦退化症的話，建議避免使用，以減低風險。

3. 不可用力刷洗：鋁雖然是很穩定的金屬，但沒事也不要刻意去搓洗，因為刮花鋁鍋表面讓鋁產生氧化反應。在正常使用狀態下，會溶出鋁的情況非常少。

內容獲「招名威教授 毒理威廉」授權轉載

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣