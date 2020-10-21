【痛失BB】26歲懷胎8月孕媽被拒剖腹產　接生醫生疑大力拉扯致嬰兒斷頭亡

▲ 巴西一名26歲孕婦疑醫生拒絕為她進行剖腹產，致BB出意外死亡。

孕婦懷胎十月，跟家人都很期待寶寶的來臨，可是巴西有名媽媽卻疑因醫療失誤失去孩子，由滿心期待變為極度傷心。事緣是醫生疑拒絕為產婦進行剖腹產，未有理會產婦親友的要求，堅持自然分娩，在接生時大力拉扯嬰兒，致嬰兒斷頭掉在地下，當場慘死。

產檢時已知有難產的可能

據英國《鏡報》報道，巴西帕拉州一名26歲孕婦，原先都在歐倫市進行產檢，正當她懷孕8個月時，某天早上6點因緊急狀況，被送到另一間位於貝倫市的醫院「聖卡薩德米塞里科迪亞醫院」（Santa Casa de Misericordia Hospital）進行生產。

該名孕婦非新手媽媽，跟25歲的丈夫育有一名兒子，懷此胎時，在原先產檢的醫院發現胎兒有難產的可能性，產檢醫生有提及不宜自然分娩，早就和孕婦強調必須要剖腹產，親友亦知道。

醫生拒絕剖腹產子手術

當孕婦乘坐救護車被送到聖卡薩德米塞里科迪亞醫院，等了3小時後被送往分娩室自然分娩。丈夫及在場的親友表示產檢的醫生已將之前報告傳送過來，指出必定要剖腹產子。可是，丈夫指醫生完全不理會，堅持進行自然分娩。

在分娩的過程中，醫生叫孕婦一直用力推出嬰兒，一旁有護士助產士協助，當時其中一名醫生疑似在接生時太過用力拉扯，導致嬰兒的頭斷了，更掉在地上。隨後醫生要進行手術，將產婦體內嬰兒身體其他部分取出。

家屬控告醫療疏忽致嬰兒亡

產婦親友向當地傳媒痛訴，當時的分娩室擠滿了目睹恐怖事件發生的人，並指出有醫護曾說胎兒早胎死腹中，產婦家人認為是院方試圖逃避責任，指出當日有2次測試胎兒有心跳，包括抵達醫院時及進行分娩手術之前，故此家人相信是院方醫療疏忽人為造成是次悲劇。

孕婦事後知道BB死亡，極度傷心，家屬亦感悲痛，包括產婦的9歲兒子，他原本正期待BB出生，卻發生不幸，現在仍處於震驚中。而當地警方正調查有關事件。

產道分娩要在安全情況下進行

本港婦產科專科醫生羅致廉曾表示，如果負責接生的醫護經驗不足時，就會錯誤用力拉出胎兒，只要用力過度，胎兒會斷開兩截，胎兒的部分會留到母親的子宮裡。

另一方面，根據世界衞生組織的資料，在安全情況下，經產道分娩之好處多，除了嬰兒的免疫力會較強之外，順產的嬰兒呼吸功能較好，近期有研究指順產的嬰兒長大後較少哮喘及敏感。對於媽媽方面，比較剖腹生產，母體失血較少，較少感染及血栓塞，疼痛指數較低，產後較迅速康復。

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責任編輯︰王明芳