【直升機家長】爸爸假扮女兒致電查詢入學申請　大學收生職員無奈勸父母放手

▲ 爸爸假扮女兒致電大學查詢，職員奉勸父母放手。

父母緊張子女升學無可厚非，然而過分插手往往適得其反。有大學負責收生的員工，近日在社交平台投稿稱，有不少家長假扮子女致電查詢，最離譜有名爸爸自稱是女兒本人，令職員感到非常無奈，呼籲父母學習「放手」。

有大學員工在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指現時大學報名已轉為網上申請，很多時申請人擔心自己按錯鍵，又或不確定是否交到報名費，會致電查詢。由於這類查詢涉及申請者個人資料，牽涉私隱問題，因此職員會問幾個問題，確保致電者為申請人。

然而，他發現有3至4成來電都是家長打來，職員都會解釋為何要本人打來，大部分家長都表示理解，不過部分人卻會隔一會，假扮申請人再致電，爸爸扮兒子、媽媽扮女兒。

爸爸假扮女兒致電

這還未算過分，他聽過同事分享，有爸爸自稱是女兒，

同事問咗佢幾次「係唔係本人？」阿爸都堅稱自己係，最後同事話，「但根據我哋資料，xxx係女仔喎」，佢先放棄。

不少家長在致電查詢時，都稱呼自己已滿18歲的子女為「小朋友」，而且他們代勞並非子女要求，而是家長不放心才親自打電話。

我無仔女唔敢教人，但喺呢度想奉勸家長一句「放手」。唔係教人教仔，只係睇唔過眼，仲有還個公道俾班「小朋友」。

帖文引起網民熱論，有在診所工作的網民表示，曾接過一名太太致電為其「小朋友」約期，而她的「小朋友」已經超過30歲。有人亦認為，問題不在年輕人身上，「係有啲父母唔肯放手，仲當啲仔女係BB，講白啲就係唔信任仔女」、「呢班家長係巨嬰製造廠」等等。

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責任編輯：王明芳