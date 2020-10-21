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【自私父母】3歲男童搭的士大叫急尿　媽媽無視司機勸告拒落車用膠樽車上裝尿

親子 12:14 2020/10/21

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有的士司機分享不幸事，指有男童搭車時大叫急尿，沒想到媽媽無視其勸告用膠樽在車上解決。

人有三急固然難忍，但也要有公德心，不能影響公共衛生。一名的士司機於社交媒體分享憤怒經驗，日前接載4名乘客由將軍澳到西貢，期間年約3歲的男童突然大叫急尿，司機見狀立刻停在一旁，並著媽媽帶男童落車解決，沒想到媽媽拒絕建議，更拿出膠樽，直接在車上裝尿，司機憤怒至極，不得不在小朋友面前「爆粗」洩憤。

一名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指在本月17日晚上約9時在將軍澳寶林附近接載一名老翁、一名女人、兩名年約7歲及3歲的小童。不料，在行駛期間，司機聽見3歲男童大叫急尿，而旁邊的媽媽淡定地拿出膠樽，司機聞言立刻勸阻，「唔好喺架車度咁樣啦，我停埋一邊畀你落車搞。」

媽媽無視勸阻 車上為兒子裝尿

然而，媽媽卻回應，

小朋友屙尿一兩滴㗎咋。

司機在約10秒後找到位置停車，但在停車時，他已見媽媽拿出膠樽有所動作，勸喻她落車處理。惟媽媽完全無視司機的勸告，男童繼續在車上解決。

司機無奈在小孩前「爆粗」洩憤​​​​​​​

司機再也忍不住，失控地不停「爆粗」洩憤，

期間我腦海裡面都有諗過，喺小朋友面前冷靜啲，但係都忍唔住，唯有開窗，有多啲新鮮空氣繼續去目的地。

在餘下的路程中，車上的乘客沒有開聲回應，司機雖曾想過趕他們下車，惟覺得無補於事便打消念頭。

網民：理解及同情​​​​​​​

不少網民對於司機的不幸感到同情，「每個人對各種事情嘅厭惡反應高低各有不同反應，相信師兄觸碰自己底線才這麽愤怒，理解及同情」。另有同行司機分享該件事已是不幸中之大幸，「小朋友識講去廁所你都算好彩，有小朋友有言語問題、唔識講嘢、瀨咗落車你都唔知啦」。

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責任編輯︰王明芳

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