醫管局料今年流感傳播風險增　已備48萬劑流感疫苗明起為合資格者接種

▲ （經濟日報資料圖片）

醫管局明日(22日)起將分階段於公立醫院及門診，為合資格人士免費接種流感疫苗。醫管局總感染控制主任賴偉文指，醫管局今年已儲備48萬劑流感疫苗，較去年增2萬劑，如不足夠亦會聯絡衞生署或藥廠商討增購，又籲市民市民勿一窩蜂去打疫苗。

新冠肺炎疫情下，亦憂流感夾擊，今年流感疫苗「一針難求」，不少私家醫院及診所近日均現缺針情況，更私家診所職員明言「今年不會有得打」。詳情請見【下一頁】

醫管局明日(22日)起分階段於公立醫院及門診，為合資格人士免費接種流感疫苗，首階段會為65歲或以上門診病人、領取綜援及傷殘津貼等人士接種；下月2日起就會為其他65歲或以上長者接種。至於沒有領取綜援的學生，可等待衞生署為學校提供的外展服務。

醫管局總感染控制主任賴偉文接受電台節目訪問時提到，上年度流感高峰期已為約46萬名市民及員工接種，預料今年接種流感疫苗人數相若，初步知道反應十分好；醫管局今年亦已準備48萬劑流感疫苗，較去年增加2萬劑。

賴偉文續指，上年度流感個案減少很多，相信大部分市民未必有流感抗體，預料今年傳播風險增加；又引述研究顯示，若同時感染流感及新冠肺炎，病情會較嚴重，死亡率亦相對高，相反如有接種流感疫苗的社群，若感染新冠肺炎，死亡率亦較無接種者低。

有港大專家估計，新冠肺炎疫情有助推高長者、長期病患等高風險群組流感疫苗覆蓋率，相信疫情過後流感疫苗接種率亦不會下跌。詳情請見【下一頁】

他亦指，當公立醫院面對新冠肺炎疫情帶來的住院壓力時，如同時有大量流感患者入院，醫院將不勝負苛，亦增加院內感染風險。

他稱，醫管局會密切監察流感疫苗存量，若流感疫苗不足夠，會聯絡衞生署或與藥廠再商討增購疫苗；又提醒市民不用一窩蜂去打疫苗，現在起至11月接種疫苗都是合適。

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責任編輯：陳正怡

