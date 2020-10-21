【食用安全】黑龍江大米疑摻雜晶瑩透亮膠粒　洗米時浮在水面煲飯有膠味

▲ 黑龍江大米疑摻雜膠粒，洗米時浮在水面，煲飯亦有膠味。

米飯是每日三餐經常會吃到的糧食，因此要嚴選優質靚米。近日青島膠州市一名媽媽，卻發現產自黑龍江的「五常大米」疑混入膠粒，不但洗米時會微粒浮在水面，煲飯時更聞到有塑膠味！

洗米水面飄起粒狀物體

根據《半島都市報》報導，來自內地青島膠州市的劉女士是兩孩之母，她日前在市內李家河社區的商店購買了一袋10公斤重、產自黑龍江五常市長星米業的五常大米。她表示打開後吃過兩次，但每次吃飯都有陣陣塑膠味，本以為是電飯煲的問題。

直至她16日準備晚飯，洗米時再發現水面飄起一堆粒狀物體，細心研究後懷疑是塑膠粒製品。她又將一把米放在枱上，輕易就可以分離大米及疑似塑膠顆粒。顆粒呈規則圓柱體，晶瑩透亮，與大米相似：

我們用打火機分別對大米和那些像塑料的東西進行燃燒，發現大米經過加熱成焦糊狀，但那些顆粒卻像塑料一樣會燒成一團。

事主：看到這些大米就反胃

劉女士將剩下的米帶到購買的商店，向店家反映。但對方表示他們只是負責銷售，無法就大米的質量問題作出解釋。劉女士直言：

我現在看到這些大米就反胃，已經吃了兩頓了！

內地傳媒向該店查詢，店家指他們多年來都向同一代理商進貨，每次會各進20袋5公斤及10公斤裝的米。店家又指，長星米業的「五常大米」10公斤裝以往從未發生類似情況。

傳媒再向代理商查詢，員工只表示具體事情需要向老闆了解，但之後既沒有提供老闆的聯絡方式，亦沒有再接聽電話。內地傳媒最終向膠州市市場監管部門反映事件，當局表示會盡快調查。

專家：米粒浮於水面要小心

香港米行商會有限公司名譽會長符之福曾接受TOPick訪問，指日常洗米時，如發現米粒浮於水面，或煮後米色呈偏深黃、深啡等便要小心。因即使是糙米，熟後的米色亦未必會非常深。

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責任編輯：羅嘉欣