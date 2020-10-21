【遺愛人間】24歲研究生腦出血不幸身亡　父母無私捐贈器官助5人重獲新生

▲ 24歲研究生腦出血不幸身亡，父母無私同意捐贈器官，協助5人重獲新生。

大愛令人動容，內地一名24歲大學研究生，近日因意外腦出血身亡。該名研究生出身清寒，自少成績優異。雖然兒子不幸英年早逝，他的父母仍強忍悲痛，同意捐贈器官，令5名病人受益，重獲新生。

綜合內地媒體報道，24歲的牛忠楠來自山東聊城，出身普通農民家庭，家中經濟環境不好，但自少甚為懂事。讀書成績優異之外，為了減輕家中負擔，上大學後一直做兼職打工掙錢，自給自足。

10月5日，牛忠楠在校時感到頭痛，送院後確診腦出血，一度在神經外科ICU病房留醫，最終搶救無效，4天後離世。牛忠楠患病期間，父母曾收到老師同學、親朋戚友和一些善心人籌給兒子的醫藥費。兒子不幸身亡，家人最終忍痛同意捐贈他的器官，並將捐款退還善心人：

人家幫助我們，我們再幫人家，我回報，讓人家的家庭好好的。

牛忠楠捐出一個肝臟、兩個腎臟、兩片眼角膜，受惠者包括兩名腎衰竭患者和一名末期肝病患者，令3個瀕危患者重獲新生。而他的眼角膜仍處於備用狀態，準備為兩名眼病患者進行移植手術。提到兒子，爸爸仍然泣不成聲：

本以為好日子馬上就來了，沒想到卻發生這樣的事情。孩子還有很多夢想，都來不及實現了。

但爸爸亦相信，器官捐贈除了能幫助他人，亦能延續孩子的生命，為社會作出奉獻：「這樣孩子還留在世界，沒有死。」

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責任編輯：羅嘉欣