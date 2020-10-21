【植物肉】新餐肉比豬肉製午餐肉健康 簡易新餐肉芝士雞蛋大啡菇教學【附素食食譜詳情】
休閒消費 15:30 2020/10/21
最近流行100%純植物素肉的新餐肉，今次主持Ricca示範用氣炸鍋做新餐肉芝士雞蛋大啡菇，喜歡健康及環保，想減少吃肉類的朋友可以試試！
新餐肉特色
green common推出OMNIPORK® 新豬肉系列的新餐肉的熱量、總脂肪和鈉含量比罐頭裝豬肉製午餐肉更低，且0毫克膽固醇高蛋白質，提供膳食纖維、鉀及鈣非基因改造、無添加激素、抗生素及味精不含蔥蒜。
OMNIPORK® 新豬肉系列的新餐肉一包有6片，煮食前無需解凍，可以炮製多款菜色，容易享用無負擔的美味菜色。
新餐肉芝士雞蛋大啡菇
材料
大啡菇 2個
雞蛋 2隻
新餐肉 2片
芝士碎 適量
黑椒 適量
鹽 適量
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做法
1. 先將大啡菇蒂部除去，用廚房紙輕抹，備用。
2. 將黑椒及鹽加入大啡菇。
3. 把新餐肉切粒，盡量放在大啡菇的邊緣。
4. 把大啡菇放進氣炸鍋以180°c氣炸5分鐘，其餘的新餐肉粒一拼放進氣炸鍋。
5. 把雞蛋打進大啡菇中央，鋪上芝士碎。
6. 再把大啡菇放進氣炸鍋以180°c氣炸6分鐘，加上適量新餐肉粒作裝飾，即成。
這個新餐肉芝士雞蛋大啡菇，多汁又飽肚，做法簡單，適合當作早餐或晚餐菜色。
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責任編緝：王芷瑩