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【植物肉】新餐肉比豬肉製午餐肉健康　簡易新餐肉芝士雞蛋大啡菇教學【附素食食譜詳情】

休閒消費 15:30 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

主持Ricca示範用氣炸鍋做新餐肉芝士雞蛋大啡菇。

最近流行100%純植物素肉的新餐肉，今次主持Ricca示範用氣炸鍋做新餐肉芝士雞蛋大啡菇，喜歡健康及環保，想減少吃肉類的朋友可以試試！

新餐肉特色

green common推出OMNIPORK® 新豬肉系列的新餐肉的熱量、總脂肪和鈉含量比罐頭裝豬肉製午餐肉更低，且0毫克膽固醇高蛋白質，提供膳食纖維、鉀及鈣非基因改造、無添加激素、抗生素及味精不含蔥蒜。

OMNIPORK® 新豬肉系列的新餐肉一包有6片，煮食前無需解凍，可以炮製多款菜色，容易享用無負擔的美味菜色。

新餐肉芝士雞蛋大啡菇

材料

大啡菇　2個

雞蛋　2隻

新餐肉　2片

芝士碎　適量

黑椒　適量

鹽　適量

點擊大圖了解做法：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

做法

1.　先將大啡菇蒂部除去，用廚房紙輕抹，備用。

2.　將黑椒及鹽加入大啡菇。

3.　把新餐肉切粒，盡量放在大啡菇的邊緣。

4.　把大啡菇放進氣炸鍋以180°c氣炸5分鐘，其餘的新餐肉粒一拼放進氣炸鍋。

5.　把雞蛋打進大啡菇中央，鋪上芝士碎。

6.　再把大啡菇放進氣炸鍋以180°c氣炸6分鐘，加上適量新餐肉粒作裝飾，即成。

這個新餐肉芝士雞蛋大啡菇，多汁又飽肚，做法簡單，適合當作早餐或晚餐菜色。

更多新餐肉資訊：

營養師解構純植物製新餐肉，即睇【第一頁

16款午餐肉脂肪及鈉含量大比拼，即睇【下一頁

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責任編緝：王芷瑩

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