【國泰裁員】被裁減員工將得到一個月賠償　國泰工會代表：不覺得離職補償非常豐厚

▲ 國泰工會代表主席王思敏今日會見傳媒。（曾秋文攝）

國泰航空公布重組，國泰航空集團包括國泰港龍航空將整體削減約8500個職位，國泰工會代表主席王思敏今日（21日）會見傳媒，指員工主要擔心最強積金對沖問題，而照現時了解，被裁減員工將得到一個月賠償，工會不覺得離職補償非常豐厚。

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她又提到國泰同事間都感到傷感，形容員工間士氣低落，又指現在的情況真是很差，要安撫一些同事。發言人續提到裁員涉及各個階層，工會曾就此去信特首處理裁員問題，轉介至運房局後，沒有再跟進情況，感到很失望。她續指到會再與管理層再商討，暫未能回覆，仍需要視乎同事的意願。

王思敏表示下午再與管理層開會，討論一些新合約的安排；指希望目前面對的困境只是2至3年的事，不希望是長遠的合約安排。

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記者：郭家穎