曾國衛：延遲立法會選舉非怕輸　現階段沒計劃重啟選舉

▲ 曾國衛稱，政府無計劃在現階段重啟立法會選舉。（馮漢柱攝）

2020年立法會換屆選舉押後，第六屆立法會延任至少一年，政制及內地事務局局長曾國衛表示，現階段沒有計劃重啟立法會選舉，強調押後選舉沒有任何政治因素，亦不是如議員所講的「怕輸」，而是考慮市民的健康和為了保障選舉公平。

曾國衛今日在立法會接受議員質詢，民主黨許智峰質疑，政府押後選舉是因為「怕輸」，擔心民意一面倒，票投民主派。曾國衛批評這是「陰謀論」，又舉例指，去年「黑暴」之下，仍進行區議會選舉。

他續指，市民的健康和福祉，是任何負責任的政府的首要考慮，第三波疫情構成極大的公眾危機，而立法會選舉規模極大，投票須於一天內完成，時間跨度長，再加上特設中央點票站和媒體中心，會造成大量的人群聚集，和近距離接觸，恐引發非常高的病毒感染風險，情況和一些公眾慶祝活動不同。曾國衛稱，雖然現時疫情稍為緩和，但仍未穩定，專家亦忠告疫情或於秋冬重臨，若現時進行舉行選舉，將涉及440萬名登記選民，投票仍有引發病毒感染風險，限聚令下，候選人亦不可能進行有意義的拉票，為符合選舉公平，和防止防止疫情擴散，政府沒有計劃在現階段進行選舉。

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記者：林曉君