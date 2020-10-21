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香港啟泰竹笙樣本二氧化硫含量超標逾8倍須下架回收

社會 12:26 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

食安中心公布，於沙田一店鋪抽取「香港啟泰」預先包裝竹笙樣本的防腐劑二氧化硫含量超標逾8倍，達百萬分之4794.3，而樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱；中心呼籲應停止食用受影響批次的產品，業界亦應立即停售有關產品。

食安中心透過恆常的食物監測計劃，於沙田一店鋪抽取「香港啟泰」預先包裝竹笙樣本作檢測，發現防腐劑二氧化硫含量達百萬分之4794.3，較法例標準的百萬分之500，超標逾8倍；而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

中心已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，有關分銷商亦按中心指示進行回收，中心亦正追查有關產品的來源；又呼籲市民應停止食用受影響批次的產品，並可於辦公時間致電分銷商熱線2580 1560，查詢回收事宜。

中心發言人補充，二氧化硫是一種防腐劑，及可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫；惟對二氧化硫有過敏反應的人，食用後或出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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責任編輯：陳正怡

食安中心 防腐劑

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