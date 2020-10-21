【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診個案　1宗本地感染與早前個案相關

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本港新冠肺炎疫情反覆，今日（21日）新增8宗確診個案，包括7宗輸入個案及1宗本地感染，均與早前確診個案相關，至今累計5270宗確診個案，包括一宗疑似個案。由於今日沒有源頭不明個案，故衞生署衞生防謢中心與醫院管理局下午不會召開疫情記者會。

衞生防護中心公布，新增的一宗本地個案為：

第5267宗：66歲男士，10月19日發病，與本地個案有流行 病學關連

另外新增7宗輸入個案為：

第5263宗：42歲男士，從埃塞俄比亞抵港，居赤鱲角富豪機場酒店

第5264宗：67歲男士，10月19日發病，從比利時抵港

第5265宗：64歲男士，從比利時抵港

第5266宗：51歲女士，從比利時抵港

第5268宗：34歲女士，從美國抵港

第5269宗：33歲女士，10月19日發病，從菲律賓抵港，居銅鑼灣迷你酒店

第5270宗：55歲男士，從印度抵港，居半山區宏基國際賓館

政府昨日宣布放寬本地團不多於30人、婚禮不多於50人，有關條例於本周五生效，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩