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【國泰裁員】國泰：對受影響員工感抱歉 港龍航線會由國泰及快運接手

社會 14:11 2020/10/21

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國泰主席賀以禮及行政總裁鄧健榮下午會見傳媒。（國泰記者會截圖）

國泰航空公布重組，國泰航空集團包括國泰港龍航空將整體削減約8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工，即大概公司逾兩成人手，而國泰港龍航空即日起停止營運，有關裁員情況，詳情即看：【下一頁】

國泰主席賀以禮及行政總裁鄧健榮下午會見傳媒，賀以禮表示自新冠肺炎爆發，國泰的客運載客量下跌到疫情前的2至3%，平均每日僅1500人，公司必須要有全面重組才能持續發展。

賀以禮指，管理層擬定的重組方案昨晚（20日）獲董事局批准，包括總數削減8500個職位，佔全球員工總數約24%，由於國泰早前已關閉部分外站及凍結招聘，今次實際裁員約5900人，佔17%，當中5300人為本地員工。而留下來的機師及空中服務員將有新聘用條件，底薪或津貼將減少，賀以禮強調條件依然較同行具競爭力。

此外，國泰港龍的品牌將永久停用，有關航線將來會由國泰或香港快運營運。

有港龍空姐形容，雖有心理準備轉行，但仍很傷心，「一直堅持的空姐夢要醒了」，詳情即看：【下一頁】

賀以禮形容，對做出裁員決定感心痛和遺憾，公司已盡可能減少對員工和家人的影響，遣散方面公司會盡量慷慨，將延長員工機票優惠，不會以強積金對沖，並提供6個月的過渡支援。他期望未來航空業復甦時，能夠再招聘回有關的員工，對受影響員工感到非常抱歉。

鄧健榮強調，裁員決定困難和無可避免，大部分受影響員工會在今日收到離職通知，其他人會在未來數天至數周獲通知。

 

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國泰工會代表指，據了解被裁減員工將得到一個月賠償，工會不覺得離職補償非常豐厚，詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒

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