【入行25周年】疫情下公布舉行紅館跨年騷　楊千嬅：需要好大勇氣

▲ 楊千嬅舉行紅館跨年演唱會。

天后楊千嬅今年入行25年，早前拍攝紀錄片記下多年的歷程，同時千嬅亦於今日公布年底紅館演唱會詳情，今次在疫情下開跨年騷，千嬅別有感受，亦感性指就算面對逆境，希望仍能透過演出帶來正能量。

楊千嬅去年開始舉行《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》，礙於疫情關係，令部份巡唱受阻，但無阻她再度踏上紅館舞台的決心。

今日主辦商公布演出詳情，個唱取名《MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》，是一個全新創作的演唱會，由舞台設計、歌單、服裝等等都是全新策劃。

早前楊千嬅為演唱會拍攝海報時，她表示近年發生許多未能估計的事情，沒想到站在舞台上唱歌也會是很困難的事，雖然未知演唱會能否如期舉行，但無論發生任何事，她仍然相信自己的能力及夢想。

▲ 楊千嬅公布紅騷騷安排細節。

【入行25年】楊千嬅年底開騷捐出部分歌酬 千嬅面對批評更懂處理情緒

千嬅坦言：「呢條路唔易行，不過我行了25年，所以用一個演唱會紀錄自己過去難忘的事，人生中有不少喜樂和眼淚，今次是一個跨年騷，雖然有時看不到前路怎行，不過自己要相信及有動力。

她指：「我仍然相信有心跳就有希望，想將這個正能量帶出來，在我25年演藝生涯中，最值得回憶是所有搏命過程。」

千嬅形容自己是超癲的人：「決定做一件事就一定要到做為止，例如追磅數、工作目標等，每次都投入去做，有朋友叫我不用太搏命，但人生最有意義並不是得到過程，而是好實在地活著，這個滿足感好大。」

千嬅覺得即使跌到周身瘀傷，或是成績未如理想，起碼她有去做過，因為曾經有做過，也需要好大的勇氣！

▲ 千嬅紀念入行25年。

【入行25年】楊千嬅年底開騷捐出所有歌酬 千嬅面對批評更懂處理情緒



近日千嬅除了拍攝《千言．慢煮》外，同時灌錄唱片，笑言再錄唱片如重回『做女』心情，這是她25周年的一本紀念冊。千嬅表示，唱片已做了幾個月，她一直都在工作中，大家不要以為她轉行去做私房菜，她自覺人生有不少缺陷，希望在疫情期間做些事，令自己有滿足感！

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捐出部分收益助業界

《MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》舉行日期為2020年12月23 - 26日（晚上20:15開場）、31日（晚上21:30開場）、及2021年1月1日（晚上20:15開場），共6場演出。

THE CLUB將於10月30日至11月3日進行優先訂票，而公開售票日期於11月5日起在城市售票網正式發售。演出將捐出部分收益，捐予母親的抉擇、香港現場演出及制作行業協會。



演唱會不設售票處售票，公眾須經網上平台或電話購票。

入場觀眾必須配合紅館要求，例如戴口罩、量體溫及分隔而座等。

因應疫情安排，觀眾只能於演出日前兩星期才能取得實體門票，詳細取票資料請於購票時細閱條款及細則有待公布。