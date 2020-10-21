港府今年度購87.8萬劑流感疫苗按年增7.7%　開支達8300萬元

▲ （經濟日報資料圖片）

港府今個月起已分階段推流感疫苗計劃。食衞局指，今年度已購87.8萬劑流感疫苗，較上年度增7.7%，開支達8300萬元，較去年倍增；至上周一約逾1200間幼校及小學參加學校外展免費接種計劃，亦有50多間參與疫苗資助外展計劃，情況與去年同期相若。

食衞局局長陳肇始今日書面答覆立法會議員郭家麒提問，指出衞生署今年度已購87.8萬劑流感疫苗，較上年度增7.7%，開支達8300萬元，較去年倍增；上年度購入的81.5萬劑流感疫苗，開支為4080萬元，當中有1700劑屬噴鼻式流感疫苗，相關開支達34萬元。

就今年參與免費或資助疫苗外展計劃的學校數目，當局稱，至10月12日約有450間小學及760間幼校參加「學校外展（免費）」；另有約34間小學和24間幼校透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」安排外展接種，整體學校參與的情況與去年同期大致相若。

而護理院舍會透過「院舍防疫注射計劃」安排疫苗接種活動，邀請參與計劃的到診註冊醫生到院舍為合資格人士接種疫苗，計劃將於10月22日號展開，衞生署會密切留意院舍的參與情況。

被問及有否新措施增加疫苗接種覆蓋率，陳肇始稱，衞生署一直持續加強宣傳教育，提高公眾對接種流感疫苗的必要性的認識，並提醒市民同時患上流感及新冠肺炎或出現更嚴重病情，呼籲市民應及早接種流感疫苗，以增加個人保護及減輕醫療系統的負擔。

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責任編輯：陳正怡