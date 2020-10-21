【女筍盤】佘詩曼拒當豪門少奶攀上當家花旦之位　45歲阿佘仍憧憬婚姻：相信會找到

▲ 佘詩曼沒有後悔錯失嫁豪門機會。

45歲的阿佘佘詩曼為圈中的黃金盛女，縱然阿佘過的情史豐富，至今卻依然單身。佘詩曼在1997年憑著獲選港姐季軍而加入演藝圈後，即受TVB力捧，由被取笑雞仔聲，到憑努力成為公認演技出的TVB當家花旦兼視后。

後來佘詩曼北上發展，於2018年憑藉演宮廷劇《延禧攻略》裡的「嫻妃」一角創事業另一高峰。可是阿佘事業得意，但感情一直未有著落。

【瘦身秘方】44歲阿佘不戒宵夜身材零走樣 佘詩曼食麒麟果美白抗氧化

▲ 阿佘大談愛情觀

阿佘為事業拒入豪門

阿佘早前於內地節目《發光的姐姐》接受主持人張萌的訪問，說到當年選港姐後為何沒有嫁入豪門，而是選擇加入電視圈，阿佘直言當時年紀還很小：「不想，剛讀完書出來就嫁人，感覺好奇怪」，似暗指曾被富豪追求。

阿佘續說入行後一直拍戲，「所以沒想那麼多，很開心一直拍，就一直這樣（拍戲）到現在了」。

阿佘自言很喜歡小朋友，說到若當年嫁了人，可能人生不一樣，阿佘謂沒有後悔自己沒結婚：「如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的」。

▲ 佘詩曼接受內地清談節目訪問。

阿佘公開擇偶條件

阿佘不急著找另一半，對婚姻依然有憧憬，她充滿正能量說：「我相信我會找到的」。

席間主持人張萌說推薦她參加戀愛真人騷《女兒們的戀愛》，阿佘表示收到節目邀請，但她婉拒了，因為她有感加入娛樂圈後，仿如過著透明般的人生，故希望感情這方面能可保持隱私。

談及挑選男友的條件，她說：「有趣的靈魂」。

▲ 佘詩曼對婚姻依然有憧憬。

阿佘成圈中小富婆

佘詩曼這位黃金盛女可說是圈中小富婆，她向來會買樓保值，據悉她手持共4個物業，包括自住的西貢南山相連獨立屋，市值共逾1.4億元。

另外阿佘保養有方，皮膚白滑又身材弗爆，她曾於個人IG展示美好身段，擁有纖腰及馬甲線令人羨慕。

【投資理財】佘詩曼持4物業身家逾1.4億 自住西貢獨立屋市價翻倍

▲ 45歲的佘詩曼保養得很好。

過往阿佘的戀聞亦甚「豐盛」，入行以來他跟多位小生傳過緋聞，當中包括張智霖、吳卓羲、林峯、馬德鐘、鄭嘉穎等。

當中，在2002年與陳浩民因合作電影《情緣汽車機》而撻著，可是在2006年分手收場。