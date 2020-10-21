【陳同佳案】李家超：台方就接收陳同佳設限是無理取鬧

▲ 李家超表示，本港沒有法律容許與台方進行司法互助。（林宇翔攝）

保安局局長李家超表示，沒有限制台灣殺人案疑犯陳同佳出境，又批評台方在接收陳同佳一事上設限是製造障礙、無理取鬧。

李家超今日見記者時表示，非常理解潘曉穎母親的沉痛心情，事發至今，港府非常希望陳同佳可以盡快接受法律制裁，還死者和家屬公道。

就台方要求香港提交相關口供和證據，李家超表示，現時本港並沒有法律容許與台方進行司法互助。他強調，接收通緝犯並不需要香港提供證據，或提供司法互助才做到，形容一個司法管轄區在沒有司法協助下接受通緝犯非新鮮事，批評台方將司法互助變成陳同佳自首的前提，是製造障礙，無理取鬧。

他以荃灣石棺案為例，指當時台港進行警務合作，由台方將涉案人士遞解出境，香港警方接收，強調當時並沒有司法協助，香港亦沒有前設要台方提交證據，才接收通緝犯。而當內地將香港的通緝犯交給香港處理時，兩地亦沒有司法互助協議，香港亦不會有前設，要求內地提供額外證據。

李家超續指，如果台灣當局不批准陳同佳入境，好難有航空公司肯讓他上機，形容關上門的是台灣，鑰匙亦在台灣手上，希望台方改變「你急我唔急」的態度，強調兩地的警務合作，在台方批准陳同佳入境後就可以啟動。

▲ 李家超在立法會見記者時被民主派議員圍堵。（馮漢逐攝）

另外，李家超今日到立法會，就涉偷渡被捕的12名港人，接受議員質詢，李家超步出議事廳準備見記者時，遭民主派舉紙牌包圍，李家超批評民主派議員做「政治騷」，並譴責他們干擾他見記者和履行政務。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林曉君