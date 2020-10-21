【抗癌鬥士】10A狀元棄任iBanker轉職藝術治療　患淋巴癌靠音樂創作跨越死亡恐懼【有片】

▲ 10A狀元Aleck的成長卻幾經波折，最近更突然遇上癌症來襲，從驚懼死亡到樂觀面對，靠的是音樂創作治癒心靈。

在單親家庭長大，鄺文傑（Aleck）是03年的十優狀元，繼而拔尖考入中大計量金融。畢業後工作數年，卻由iBanker毅然轉行做註冊藝術（表達藝術）治療師。尖子路本應平步青雲，但Aleck的成長卻幾經波折，最近更突然遇上癌症來襲。縱使生活不順遂，也曾掉入過低谷，但他以藝術重新面對內在情緒，也從音樂中得到前行的力量——治人，也自癒。

身上多處現「推得郁」的小腫塊

8月初發現身體出現1至2厘米的細小腫塊，一個月內由胸口蔓延至手腳、腹部。腫塊質感較軟、輕推可移動，Aleck形容像撞瘀了般。「有舊嘢郁郁吓，按下去可能有少許痛。」到普通門診求醫一段時間，醫生建議Aleck找外科醫生做手術，切一粒硬塊做化驗。

▲ 發病初期，Aleck身上的腫塊多達十數粒。（被訪者提供）

小硬塊形成的原因好多，如脂肪瘤、纖維瘤等，醫生指大多都是良性。故等待報告的1個月中，Aleck沒憂慮太多，只懷着少許不安，對癌症的想像也只是輕輕掠過。

癌症突襲被嚇呆 死亡恐懼湧現

直至出報告前某一天，醫生致電Aleck說初步發現淋巴異常，要再做進一步化驗，那通電話打沉了Aleck。「不斷在想，自己的身體狀況是否好差？當一步一步走向最後答案，愈來愈近時，我的心情就更沉重。」

確診淋巴癌當日，Aleck獨自去拿報告。1個月的心理煎熬終獲宣判，沒有換來釋懷，反而更加複雜。

拿了報告後我站在馬路邊，當刻完全不知道應做甚麼，我好震驚，驚到沒有情緒。

拒絕接受、惱怒不解、問天為何揀中自己，各種想法充斥在腦袋，也忍不住哭。Aleck拿完報告就要立即見血液腫瘤科，行程緊密到根本無法整理混亂的思緒。「我晚上6時許回到公司，看到同事就崩潰大哭。我到底還可生存多久？我覺得我可能好快死，這是最大的恐懼。」

朋友創作音樂打氣 感受藝術力量的純粹

過兩天就要入院，頭幾日就要抽血、抽骨髓及做化療，一切都來得太快，Aleck只可按住醫生指示一步步做。待檢查、化療完成後，捆下來有喘息的空間時，情緒便湧上心頭。

身為註冊藝術（表達藝術）治療師，以音樂、繪畫、動作等媒介助人抒發情緒是平常事，但當有需要的是自己，又該如何處理？就在最無助、失意的時候，Aleck在英國一同進診聲樂心理治療的同學，為他即興創作、演唱，並拍成影片送給他，成為他的第一道支援。

他們的作品沒有歌詞，只以旋律吟唱，有略帶憂傷、安撫躁動心靈的樂章，也有感覺像「飛在天空」般具前行動力的創作，Aleck指這些音樂打入他的心坎。

那兩天我好累，無法處理任何事，但從他們的音樂中感受到好大的力量。縱沒有言語、文字，這些聲音也令我覺得有種聯繫，觸動到心靈，如療癒了我。

音樂治療助抒發深層情緒 無樂器就清唱

除了一班同學，Aleck也持續與一位音樂治療師前輩聯絡，會定期做音樂治療。在這段迷惘、與恐懼的時間，這位前輩亦一直伴在身旁，曾於醫院網上見面做治療。

在他面前我哭了數次，談起害怕死亡，突然要獨自面對好多事等，都好坦白地表達。平時我並不會刻意處理的情緒，他都能幫我抒發。

藝術、音樂治療講求治療師與服務使用者之間的信任，也着重過程中使用者是否感到安全、被接納地自訴，由治療師變成服務使用者的Aleck，以另一角度感受這段過程。Aleck說：

在醫院沒有樂器，我用聲音做了數段即興創作，如唱出自己的心情，從而反映不安、了解恐懼，也嘗試表達希望、給自己力量。

以前Aleck較常與治療師分享與家人、伴侶相處間的感受，較少面對內在深層，關於自己的情緒。但因着病症，卻能把這些屈在心中的感受好好重整，如從小至大因家庭、成長因素而導致的強烈孤單感、缺乏安全感等問題。「入院把這些情緒放大，始終這次是人生的大危機，故反彈更大。」

從創作中到以音符自癒 「原來我都可以撑住自己」

在前輩帶領之下，Aleck的徬徨、無助感漸漸紓緩，也從自己的創作感受到「自癒」功效。

我一直都覺得要靠朋友、靠全世界照顧，像失去了自理能力。好多朋友說我勇敢，每次聽到我都不相信、也不覺得自己是，只不過醫生叫我做乜，我就做。 但從我創作類似搖籃曲的音樂時，於較柔和、偏慢的節奏當中，我唱的時候才發現有種自我安撫的元素，好平靜。原來我都有能力撑住、安撫自己，這是好好的提醒。

由治療師變病人 與個案感受身受

當表達藝術治療師的數年間，Aleck接觸較多HIV患者。跟HIV患者相處時，了解過他們對於死亡、病情的恐懼，「幾時會死」、「幾時會無命」這些想法不斷。

因為都是抗病同路人的身份，Aleck現在對於身體健康不能控制、活在當下等想法，相比起之前單靠觀察，更多了一份感同身受，影響了他對藝術治療工作的想法。他補充：

我現在會看重的，是當他們一得知消息那刻，我們能提供甚麼支援。因為當刻的打擊可以好大，亦是對死亡的恐懼最大、最崩潰的時候。

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確信藝術治療的影響 抗癌同時變得更強大

住院兩星期，幸而化療的副作用不多，雖然白血球、血小板指數下降，也會易累、胃口差，但Aleck仍間中工作，繼續更新其治療師專頁，並加入部分抗癌經歷做分享，以第一身角度講有關表達藝術治療的感覺。

由起初只在個人社交媒體公布患病，到現時願意於治療師專頁上分享，其實跨越了一個心理關口。

患病不是件羞愧的事，告訴別人我如何面對、藝術如何幫到我，都是一件好事。令人關注件事、關注我都好，好似自己都唔係咁廢，有啲嘢做吓、影響他人，哈哈。

現時第一階段化療已完成，Aleck不太能出門，留在家中預備下一階段的治療。因為喜歡藝術、相信其力量而入行，而開展抗癌歷程後，他更確信藝術治療的意義。

記者：吳霆俊