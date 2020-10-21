【秋天保健】秋天乾燥咽喉乾燥痕癢不宜飲涼茶 中醫：深秋不應過分清熱

▲ 初秋與深秋的保健方法大不同。

子揚咽喉乾燥痕癢，症狀現在好多了。回想近幾星期因咽喉不適，同事陳生多番建議冰糖等偏方，服後咽喉乾似略有改善，但旋即因飲水太多而變得小便頻繁。心想不飲水便口乾難耐，飲多了竟然半夜上洗手間的習慣也復發起來。

其他同事好心為子揚買來公升裝的涼茶。下午4時後辦公室鬧鐘咚咚作響，原本是提醒大家貨運清關的截止時間快要到了，但同事們亦深明這亦代表下班的時間也將至，只要早上手腳勤快，這段時間理應是快活的。子揚這天因趕聖誕船期略為繁忙，所以更快的大杯、大杯地灌下冰涼的涼茶，心想如能像喝汽水般噯一口胃氣，就更為痛快，但殊不知當晚肚子發冷難耐，整晚上廁所小便不停。

往後的幾天子揚也不好受，一邊廂天文台發出季候風的警告，像警告乾燥氣流快要把人迅速脫水，就像快要缺水的植物，由原先挺直的腰幹，支撑不住的往前彎垂下去。而另一邊廂，多飲又產生小便頻繁症狀。同事陳先生見子揚近期經常跑廁所，便半關心半開玩笑的說，子揚你是否有股市行情，要經常在洗手間裏密密傾電話……

好幾天症狀仍難受，所以即使怎樣忙着，也要湊出時間看看中醫。子揚已有幾年看中醫的習慣，所以已是這診所的老病號，醫師每次看症後總叮囑飲食要戒生冷。所以對於飲涼茶一事，子揚心中不禁有罄竹難書、有口難辯的感覺，但病徵及發病過程，總要坦誠相告醫師。醫師明白年輕人貪涼的心態，所以只好再次語重心長解釋起病原因。

食物進入人體，會在脾胃代謝運化，藉脾的氣功能將水輸布全身，依靠肺氣通調水液的流通通道，多餘的液體由膀胱排出。若人體氣功能不足，便不能蒸騰水液，口乾不堪。當我們出現口乾狀況，尤其飲水後仍難解，理應要進一步了解背後原因，不要頭痛醫頭，不理潛藏病因病機。

此外，人體健康狀態受天氣影響。秋季氣候總體特徵為乾燥，但其燥邪可再分寒熱，初秋因略近夏末，所以天氣既乾且熱，約10月初則為秋季後半，時令因已接近冬季，所以氣候帶涼而燥。

對於溫燥與涼燥氣候的保健方法並不相同。初秋適合冰糖燉雪梨雪耳一類C食物；但深秋則不應過分清熱，應潤燥益氣為主，可飲用包括海竹頭、花旗參、沙參、淮山、杞子及瘦肉燉煮清湯。

湯水不難烹煮，只需把材料放入燉盅，隔水燉約兩小時。子揚明白了最適切的調養方法是要考慮個人體質及時令氣候因素。這時，他回想到同事說糖尿也會口乾，哪究竟又是怎樣的一回事？