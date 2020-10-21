【女性癌症殺手】39歲媽媽從沒檢測患最惡乳癌硬塊如乒乓球　醫生：乳癌年輕化或因恐懼延誤治療黃金期【內附自我檢測貼士】

▲ 臨床腫瘤科專科潘智文醫生指，及早發現和診斷有效提升乳癌的治癒率，惟好多人聽到乳癌、癌症都會恐懼，甚至有不少謬誤。

都市人生活勞碌、壓力又大，不少病症也因而早早找上門。香港十大癌症之一的乳癌有年輕化趨勢，以往主要確診年齡為60歲以上，近年20、30歲的病人亦有出現。縱個案量上數，但處理方法漸成熟、治療藥物亦增多，不少女士治療後都能重獲新生，過正常生活。

臨床腫瘤科專科潘智文醫生指，及早發現和診斷有效提升乳癌的治癒率，惟好多人聽到乳癌、癌症都會恐懼，甚至有不少謬誤。「發現自己乳房有硬塊時難以啟齒，不敢告訴家人和求醫，或諱疾忌醫，反而錯過治療黃金機會。」

▲ 潘智文醫生指出，現時好多藥物都可對症下藥，亦有減輕副作用的藥物，故病人的副作用多數都屬中度至輕微，毋須太恐懼。（iStock圖片）

80後媽媽確診「最惡乳癌」

39歲的Ivy 4年前偶然之下摸到乳房有硬塊，當時正值事業博殺期，加上女兒只得歲半，突如其來的病症殺她一個措手不及。她指當時硬塊已大至5厘米，像一個乒乓球般。「之前沒做過檢測，時間全放在家庭和工作上，忽略了自己。」

Ivy隨即求醫，豈料竟屬較惡的一種：三陰性乳癌。方法如荷爾蒙治療、標靶治療等對三陰性乳癌沒甚作用，治療方法只剩下手術及化療兩種、相對較缺乏，而且轉移和復發的風險都較高。壞消息一個接一個，Ivy同時發現癌細胞已轉移至淋巴，屬2B期，情況頗緊急。

當時年紀細，驚得好緊要。確診後個半星期就要開始做化療，所有事來得好快，我心情都未準備好，情緒仍好波動。

因為腫瘤偏大，Ivy先做化療把其縮小。幸而化療療效顯著，為她打了針「強心針」，最後縮至像5毫子硬幣的尺寸再做局部切除手術，亦即時做了乳房重建。因為癌症屬性較惡，加上Ivy本身年輕，化療方案相對進取，密集得需每2星期做一次，總共8個療程。

▲ Ivy（右三）指三陰性乳癌康復後的三年為復發高峰期，初初她好害怕，起居飲食都好小心，食物內有「一羹糖」都不敢吃，心理壓力好大。（吳霆俊攝）

副作用可靠藥物紓緩 女兒成抗病動力

化療的副作用為易累、掉髮、作嘔，Ivy停工10個月。猶幸現在不少藥物能紓緩副作用，化療生活沒像預期般「咩都做唔到」。Ivy指除了頭幾日不適，之後大部分時間都可應付日常生活。「去公園行吓、見吓朋友，帶小朋友外出都可以。」

支持她一直撑下去的力量，源自於悉心照顧的家人，還有初生女兒。「我女兒還小，我治療時就要家人幫忙照顧，而我爸媽又會照顧我的日常起居飲食。有人說癌症非一個人患病，而是整個家庭的病，大家都好震撼、影響心情。」即使疲累，但每當體力回復時Ivy都會去看看女兒。「只要見到她，她就是我心靈上的支持。」想快點康復、伴她長力的動力讓Ivy更勇敢抗癌，至今康復4年、女兒已經5歲，生活回復正常。

潘智文醫生解釋，現時治療乳癌的藥物推陳出新，治療方案亦可個人化，希望病人於治療期間亦可過正常生活。「好多女士一聽到乳癌就情緒波動、好驚，因為不熟悉、覺得前景不明朗。現時好多藥物都可對症下藥，亦有減輕副作用的藥物，故病人的副作用多數都屬中度至輕微，無需太恐懼。」

▲ 做完全切、部分切除手術後，其實亦可做乳房重建。外科專科醫生黃德敏分兩種，術後即時重建或完成全部化療、電療後再重建，術後即時做一般效果、外觀更佳。（吳霆俊攝）

醫生拆解局部切除迷思

傳統印象覺得患乳癌，就要把整個乳房「一刀切」免留後患，外科專科醫生黃德敏指其實可因應腫瘤大細、狀況，以及病人情況來決定可否做局部切除手術。術後需連同電療一併做，以鞏固療效、減低復發風險。但到底是否人人都可做局部切除，做之前應考慮甚麼因素？

黃醫生解釋：「如果乳房不只一個位置有腫瘤、腫瘤位置好散，又或者病人本身患有硬皮症，即一種自身免疫系統疾病，皮膚受少少刺激就易敏感和硬化，一電就受太大影響的話，就不適合做電療。」

除此之外，若病人曾於該位置做過電療，不論為乳癌復發者，抑或因其他癌症病人，都不建議再做電療。「因每個身體部分，都有能承受電療的最大限額。」如病人腫瘤太大，但又不希望切除整個乳房，可找腫瘤科醫生做諮詢，一般可做手術前化療，利用化療藥將腫瘤縮細，盼做到局部切除。

患癌像患傷風 療後行得走得

Fifi發現乳癌的過程跟Ivy類似，但初期與家人說摸到硬塊，他們卻以：「無事嘅，你咁大個人行得走得。」回應。Fifi沒甚麼病徵，也好精神，隨後去做多個檢測才知道已達乳癌2期，更擴散至淋巴，覺得晴天霹靂。「一個個檢測結果加上去，好多都中，頭獎又唔見我中？好像嫌唔夠衰，仲踩多兩腳的感覺。」

治療期間曾出現嚴重的藥物敏感，臉部腫起、摸下去好滾燙，連血尿都試過，嚴重更會失禁。其後將化療療程拖長做，加上打了防敏針才從鬼門關逃出。Fifi指一出現藥物敏感就求醫，治療沒多久徵狀就退去。「住院幾晚就沒事。好多人都說癌症像傷風，這些嚴重的副作用就像胃痛，痛完就沒事，照行得走得。」

調整治療方案後副作用就沒再出現，打完針有精神更會去睇戲、飲茶，她亦做義工幫助同路人，藉着分享做情緒支援。

▲ （iStock圖片）

自我檢測小貼士

1.每月定期自我檢查。

2.用手觸摸全個乳房，乳頭對下、腋下淋巴位置都要摸到，檢查會否有硬塊。最好於經期後才摸，因經期前乳房會有少少腫脹，或會有輕微凹凹凸凸、少許痛楚。

3.每年做一次婦科檢查，懷孕期間可於產前檢查時一併檢查乳房。

4.年過40歲，或有乳癌家族史的女士，最好每兩年照一次乳房X光和超聲波。

記者：吳霆俊