房協停車場引進車牌識別技術　泊電動車位需「雙重繳費」

▲ 房協的市區重建項目「 喜薈」，停車場內有3個電動車泊位，停泊需額外付佔用費。（陳國峰攝）

房協轄下大部分停車場出入口，正計劃增設車牌識別系統，部分已啟用，月租車主毋須拍卡就可出入車場。房協稱，有關技術正擴展往電動車充電泊位，倘汽車佔用，就要額外付費，確保充電車位不被濫用。

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房協高級經理（商業租務）徐勛稱，去年起先後在6個停車場的電動車泊位，加設智能收費系統。以房協的市區重建項目「喜薈」為例，停車場內有3個電動車泊位，停泊需額外付佔用費，每小時10元。至於時租車主，亦要支付一般泊車費，變相會被雙重收費。

徐勛稱，不少車主會貪方便，佔用電動車位而不充電，影響電動車車主；他相信引入新系統後，有助房協管理車位，也杜絕濫用。他又指額外收費的車位，地面會髹上另一顏色，天花也設燈箱指示，供司機識別。至於拍攝車牌的廣角鏡頭，就藏於充電基座的底部。

至於房協轄下56個停車場中，有44個車場出入口，亦會利用車牌識別系統，取代人手拍卡出入。徐勛稱，新系統會以鏡頭記錄車牌號碼及入閘時間，月租車主不用拍卡；時租車主於閘前停車兩秒後，就會計出泊車費，再拍八達通就可以付費出閘。

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責任編輯：吳卓峰