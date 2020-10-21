【幸運僱主】印傭DIY教材畫公仔教認字填色　港媽遇「黑面神」後終請到愛心姐姐

▲ 愛心印傭DIY教材，畫公仔教小朋友認字及填色。

許多港爸媽深明請外傭多少靠運氣，聘得好姐姐實屬「好彩」。一名港媽在社交平台表示，她曾請過「黑面神」外傭，幸好最近聘請的印傭充滿愛心，不時DIY教材，畫公仔教小朋友認字及填色，令港媽感恩遇到好姐姐。

畫圖畫框方便填色

該名港媽昨日（20日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，分享自己遇到好姐姐的經歷，她指家中的印傭平時會畫畫教小朋友，用筆勾勒卡通及英文字的線條，好讓小朋友填色，從中有趣地學字，令她非常感恩。

從她上載的照片可見，印傭畫上一些英文字、動物及物件的圖畫框，圖案很可愛，方便小朋友填色，又在圖畫旁寫有「apple」、「ball」、「cat」等，幫助少主認字，足見非常用心。

▲ 印傭畫上一些英文字、動物及物件的圖畫框。（相片來源︰「外傭僱主必看新聞訊息」fb）

她在留言透露印傭在她家工作了8個月，「暫時都好乖，未有黑面過」。她表示印傭在家鄉當地做老師，因此︰

好識去引導啲小朋友！教小朋友做錯第一時間要道歉。

請外傭遇不快經歷

在聘請外傭方面，港媽曾遇過不快經歷︰

之前請咗一個黑面神，一個死蠢！總算都請到個正常仲好有愛心耐心的姐姐！

她指之前兩個外傭都是透過同一間中介公司聘請，認為均是「麻麻」。第一個菲傭不僅經常黑面、發脾氣，而且手機不離手，至於第二個外傭，她形容對方「死蠢」。這兩個外傭只做了2、3個月，由於工作表現不理想而被她「即炒」。

此外，她認為請外傭要尊重對方，同時也尊重自己，避免太高期望，「姐姐都係人，唔係萬能，自己都做唔到嘅嘢唔好要求別人。」

網民留言讚賞這位外傭「好有愛」、「圖畫好靚」。帖文引來一眾僱主羨慕，有網民大呻很難找到一位好姐姐，有感港媽非常幸運。

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責任編輯︰王明芳