【兒童便秘】4歲女童半夜肚子劇痛急召救護車　兒科醫生：便秘送院場景每天上演

▲ 台灣一名4歲女童半夜肚痛嚇壞父母，緊急送院揭便秘惹禍。

便秘問題不只是在成人間出現，亦困擾小朋友的健康，衞生署2011年統計發現，學齡前接近3成兒童有便秘問題。而香港大學中醫學院去年9月與仁濟醫院合作，針對小兒推拿治療學齡前兒童便秘作出研究，顯示逾8成兒童便秘超過一年。

台灣一名兒科醫生於社交媒體分享案例，指一名4歲女童在半夜肚子突然劇痛，痛得緊急送院救治，嚇壞剛還在熟睡的父母。檢查後發現，女童受便秘影響肚痛，兒科醫生表示，這個場景在兒科夜間急症室內，幾乎每日上演。

台灣兒科醫生吳昌騰於於個人社交網站發帖分享，指前幾天凌晨2至3時，有4歲女童突然肚痛，在床上不停地大聲叫著，嚇醒本來熟睡的父母，隨即急召救護車送院救治。

女童在通腸後排便

醫生看見女童雙手緊緊抱著肚子，不停地呻吟著，表情非常的痛苦。他先安撫父母緊張的情緒，再詳細問診及檢查身體，發現女童是便秘，開一劑通腸藥物，讓女童先通腸。女童吃藥後，在病牀上忍5分鐘後便有強烈便意，立刻到廁所解決。

女童如廁後便神清氣爽，肚痛不再，還悠哉地玩著平板電腦。詢問後才得悉，原來女童已經3天未有排便，便秘導致肚痛。吳醫生表示，

便秘不通則痛，兒童便秘送院的場景，幾乎每天上演。

他建議家長應做好衛生教育，認識如何防止小孩便秘。針對兒童便秘，吳醫生分享5大建議：

1.養成良好的飲食習慣

先要「食不言，寢不語」，首先要讓孩子養成只要吃飯用餐，孩子坐在餐桌旁專心地吃，不要開著電視，讓小孩子分心。千萬不要讓小孩邊吃邊跑，容易造成意外。吳醫生表示，「我在急診常常遇到一些小病人，邊吃邊說笑，邊吃邊跑，結果食物嗆進氣管，差點造成生命危險。」

2.應限制零食

小孩除了正餐和點心以外，應限制零食的攝取。只要不常吃零食，當孩子肚子餓時，就不容易產生挑食的毛病，時間一久，良好的飲食習慣就慢慢養成了。

3.應多喝溫水

鼓勵孩子多喝溫水，尤其是沒有每天正常排便的小孩。多喝溫開水，糞便變軟，容易排出來。



4.多吃纖維素

現在的孩子喜歡把麵包、蛋糕等各種甜品當主食，正餐也是經常只吃肉不吃蔬菜，但上述東西，是幾乎不含纖維素的，時間長了，當然便秘就越來越嚴重啦。

吳醫生建議有便秘的小孩如果多吃蘋果、香蕉、番石榴等，記得要多喝水，多運動，否則便秘會更嚴重。

5.保持適當的運動習慣

不要讓孩子一直坐著，要有運動，才能夠讓孩子的腸胃變得更健康。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀