前元朗區議員入稟指張秀賢誹謗　要求法庭頒令禁制及賠償

▲ 張秀賢被人入稟指控誹謗。(資料圖片)

前元朗區議員王威信日前入稟高等法院，指現任元朗區議員張秀賢於社交平台facebook發表對其構成誹謗言論，令人以為王預知元朗7.21襲擊事件，與黑幫有聯繫，以及影響選舉，有關言論令其聲譽受損，要求張作出賠償，以及法庭頒令禁制張再作出有關失實言論。

原告王威信，為執業律師，曾任元朗區議會議員及副主席；答辯人張秀賢，於2019年當選為元朗區議員。



入稟狀指，答辯人於去年7月22日，於其facebook帳戶發表言論，內容令人以為原告預知元朗7.21襲擊事件，以及與黑幫有聯繫等。及至10月17日，答辯人再於帳戶發表言論，內容令人以為原告涉影響張的參選資格等。



原告指答辯人刊登有關言論嚴重損害原告聲譽，導致其嚴重損失，而有關言論導致不少人留下惡意留言。原告指答辯人未有就言論作出核實，要求法庭頒令禁制有關不實言論，以及要求答辯人作出賠償。

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記者：林育慧