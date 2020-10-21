《環球時報》記者機場遇襲　控方指事主被毆被告遮鏡頭

▲ 其中一名被告賴雲龍。（資料圖片）

《環球時報》記者付國豪去年8月於機場被襲，3男1女因涉當日事件被起訴，4人否認暴動、嚴重傷人及非法禁錮等罪，案件今（21日）於灣仔區域法院續審。控方開案陳詞指，案發時，女被告曾手持索帶及對付下半身有所動作。控方指她用索帶束縛付，其後當付被人包圍及毆打時，其中1名男被告用手遮擋及用電筒照射記者的攝錄鏡頭。

涉案被告依次為賴雲龍（19歲；兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（28歲；兼職司機及建築工人）及黃逸豪（28歲；測量師）。

賴、畢及何均否認暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，畢另否認非法禁錮罪，黃另否認非法集結及非法禁錮罪。

控方今續開案陳詞，指2019年8月13日晚上約11時44至49分期間，香港國際機場1號客運大樓出現非法集結，於離境大堂G行段，事主付國豪被人放到行李車上，有人搜索付的個人物品，第4被告黃逸豪聯同他人用身體包圍付，有人用封箱膠紙束縛付的雙臂，亦一度有人試圖脫付的褲子。

黃的雙手曾在付的身前接觸及阻擋，亦曾將索帶傳給他人及試圖用索帶反綁付，當付試圖離開時，黃曾用雙手將付按住；付繼續被人包圍，及後黃走到機場其他位置。

其後，次被告畢慧芬及第3被告何家樂將付從行李車上拖到地面，有人將付扶起及帶走，其後群眾開始襲擊付，當時現場即演變為暴動，直到有義務急救員到場，事件才平息。

事件中，何曾喊叫及著人拉走付，又著人掛起付，而何曾用手遮擋及用電筒照向現場攝錄鏡頭。畢則用索帶綁住付的腿部，現場鏡頭拍攝到畢於11時55分手持索帶，向付的下半身有所動作；畢於警署錄影會面中承認用索帶束縛付的雙腳。首被告賴雲龍則被拍攝到手持美國國旗，身處現場。

控方在讀出開案陳詞時，播放擷取自網上媒體的現場片段，指片段中畢束著短辮，而何曾帶有黑色鴨舌帽及小丑面罩；片段亦錄到付用普通話說「我支持香港警察，你們可以打我了！」。聆訊今午續。

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記者：王仁昌