土地問題世代之爭《決戰非常外公》　羅拔迪尼路老頑童歷險記

▲ 《決戰非常外公》在瘋狂搞笑背後帶出「愛」這個永恆主題，令觀眾暖在心頭。

港孩是金笸籮，備受父母及「四大長老」萬千寵愛，家長卻要避免因過分保護而令他們缺乏抗逆力，易患情緒病。而合家歡片《決戰非常外公》（The War With Grandpa）中的小霸王，為討回睡房擁有權，則與「鵲巢鳩佔」的外公愈戰愈勇，從鬥氣中成長並體會親情的可貴。羅拔迪尼路飾演的老頑童外公，生鬼又可愛，非常搶鏡。

羅拔迪尼路（Robert De Niro）戲路縱橫、演技多變，從影以來由孤僻的士判官到手狠心辣黑幫教父，甚至轉戰輕鬆喜劇，如自2000年起《非常外父揀女婿》（Meet the Parents）系列的搞笑外父，至《PARTY冇限耆》（Dirty Grandpa）教壞孫仔的曳曳阿爺、抑或《見習冇限耆》（The Intern）的70歲高齡實習生，一樣駕馭有道。

▲ 羅拔迪尼路愈老愈盞鬼，於聖誕氣氛濃厚的《決戰非常外公》飾演老頑童外公，與乖孫展開爭奪房間大戰！

77歲的他依然多產，近年繼暗黑的犯罪電影《愛爾蘭人》（The Irishman）及《小丑》（Joker）之後，回歸合家歡喜劇似乎更有神采，說的是於《決戰非常外公》飾演人老心不老的可愛外公，瞓身智鬥兼武鬥乖孫，笑料百出，是疫情下一帖相當舒心的解憂茶。

保衛家園vs佔領冇限耆

《決戰非常外公》講述愈老愈盞鬼的羅拔迪尼路飾演獨居老人Ed，自從妻子過身後鬱鬱寡歡，因搞不懂超市自助付款而惹來「高買」疑雲，令女兒Sally（奧瑪花曼飾）十分擔心，最後被說服搬來與她一家五口同住好照應。可是Ed的遷入卻令乖孫Peter（Oakes Fegley飾）被迫讓出房間，搬到天花板會漏水兼有老鼠蝙蝠進駐的封塵閣樓。

一向是屋企小霸王的Peter，雖然很愛外公但又不甘心，在好友們的煽風點火下，竟決定向外公宣戰，誓要將他趕走兼搶回屬於自己的小天地！另一邊廂，Ed誠邀好友Jerry（基斯杜化華堅飾）、Diane（珍茜摩爾飾）及Danny組成「耆英復仇者聯盟」，展開大反擊奇招盡出。當古惑外孫遇上非常外公，這場因土地問題而起的世代紛爭，最終誰勝誰負？

▲ 奧瑪花曼化身片中三子之母，與羅拔迪尼路合演溫情父女，三代同堂共處一屋同享溫馨時光。

本片改編自Robert Kimmel Smith於1984年出版至今已售出超過150萬冊、榮獲美國16項童書獎項的同名小說《The War with Grandpa》，靈感來自他有天聽到兒子說：「我愛我的房間，這輩子再也不想住在其他地方了。」故寫了一個男孩被迫交出房間而反抗的故事，作為其第二本童書作品，也是膾炙人口的學生指定讀物。

本片年僅11歲、打破健力士世界紀錄成為電影史上最年輕的執行監製Tre Peart便是此書粉絲，也是將之變成電影版的幕後推手，勸服當電影監製兼獨立電影公司老闆的爸媽，接洽多位重量級明星演出，Tre更有份幫忙選角，以及設計爆笑的整蠱橋段，果真後生可畏。

▲ 這場「耆英復仇者聯盟」與幾個小演員大玩彈床閃避球的整蠱大鬥法。

家庭戰役笑中有愛

雖然改編自兒童讀物，但戲中羅拔迪尼路和乖孫「整蠱專家」上身的橋段卻絕不兒戲，一場場房間攻防大戰搞笑無極限。

Peter有100個整蠱外公的方法，Ed同樣有「加倍奉還」的反擊策略，很多互整惡搞場面都是「去到盡」，互噴茄汁、芥辣已屬小兒科惡作劇，其他整蠱陰招還包括換掉外公的剃鬚膏、弄斷外公的高爾夫球球桿、篡改乖孫的功課、摧毀乖孫的限量版波鞋、將外公個friend彈射上半空……招招狠毒，大派密集式笑彈。

喜劇老手羅拔迪尼路毫不錫身，在片中有很多破格/打格仔演出，如被Peter整蠱到在女婿面前兩度「露鳥」，更要與長達兩公尺的巨蟒同床共枕！

▲ 鬥個你死我活的兩公孫卻於一次釣魚建真情，同時帶領觀眾參悟簡單的人生道理。

現實中是6子之父的他，演繹「非常外公」令他回想起和孩子相處的點滴：「跟他們相處就會感到幸福，壞心情也會煙消雲散。只要開心，他們想做什麼都可以，我只會告誡他們千萬不要妄自菲薄，要不斷鞭策自己去抓住真正想做的事情，不必害怕。」

小演員Oakes也有感而發：「本喜劇搞笑背後，其實想透過兩公孫的故事表達出要尊重長輩的道理。我們不能永遠跟他們在一起，所以當還可以的時候，要盡量共度快樂的時光。」

Info

《決戰非常外公》

上映日期：10月22日

片長：98分鐘

級別：IIA

記者：鄺素媚