【綠置居滯銷】直擊售樓處迫爆人卻僅售60伙　公屋戶嫌屋細拉隊走人

▲ 今早一度有數百人出入綠置居售樓處。房署今日邀請2,000戶到場，但最終僅售60伙。（陳永康攝）

房委會去年推售的青衣、柴灣綠置居項目，很可能滯銷；預計本月底前，將悉數邀請3.6萬戶家庭申請揀樓。至於一人申請最快下月初起揀樓，按現時情況推算，或高達1,600伙可供選購，每7人爭1伙。詳情即看：【下一頁】

今日（21日）記者直擊觀塘綠置居銷售中心，早上時段人山人海，不少申請家庭「一家大細」興高采烈到場。然而有人向職員細問揀樓情況後，得悉逾2千伙未售單位，多屬300呎以下，大多數人掉頭就走，指「屋太細唔夠住」。

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以今日（21日）為例，到場揀樓家庭，多數是第60粒珠或以後。鍾女士跟年邁母親及子女到場揀樓，最終買入蝶翠苑280多呎的單位。她稱現住屯門友愛邨逾500呎大單位，碰巧近年子女也遷出，房署發信要求調遷，才萌生置業念頭：

好恨搬出市區好耐，恨咗幾十年，無諗到排第六十幾粒珠都有樓揀。

鍾女士認為即使細單位，於本地仍有極大需求，不相信項目會滯銷。她的兒子補充，普遍綠表戶已家住公屋多年，家庭成員較多，但今期多數單位面積較細，很難滿足綠表的實際置業需求。「碰巧新屋只讓媽媽、婆婆住才OK，否則未必買樓。」

周五（23日）才獲邀揀樓的陳先生，提早兩日到場「視察環境」，他的申請排在第77粒珠。他坦言收到房署「揀樓信」感到很驚奇，但空歡喜一場，可供選購單位太細，不夠一家5口居住，料周五很大機會放棄置業機會。

柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共3,696伙，揀樓期近4個月，至今仍未售罄，尚餘2,044伙，全部都是320平方呎以下的中小型單位。房署再邀請2,000戶家庭揀樓，最終129戶家庭到場，只售出60伙；未售單位佔發售總數55%。

「綠置居2019」接獲4.8萬份申請，6月底開始揀樓，受疫情影響曾數度暫停。不過近日恢復揀樓後，房署每日邀請逾千戶家庭到場揀樓，但買樓人數極少。

翻查成交記錄冊，發現蝶翠苑尚餘471伙，可選單位只餘320平方呎以下，全屬中小型單位。青富苑情況有1,573伙未售，全部單位也細過296呎。柴灣及青衣項目的平均呎價，分別每呎6,100元及5,460元。

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記者：吳卓峰