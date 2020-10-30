【脂肪肝】常吃高糖水果可導致脂肪肝　醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌

▲ 吃水果都有機會導致脂肪肝？TOPick請來醫生為大家一一解答。

脂肪肝是常見都市病，中大普查曾發現，本港有近1/4人患有脂肪肝！腸胃肝臟專科醫生施蘊知接受TOPick訪問時指，很多時候脂肪肝都沒有病徵，如果不做身體檢查就不會察覺，而且一些看似健康的食物，例如水果，都有機會提升患有脂肪肝的風險。

施蘊知表示，脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」，前者與攝取酒精有關，後者主要與代謝綜合症有關，例如糖尿病、膽固醇過高、肥胖和中央肥胖等等。她說，嚴重營養不良亦有機會引致脂肪肝，

很多時候脂肪肝都沒有病徵，如果不做身體檢查就不會察覺。但不及早發現有機會演變成肝硬化，甚至乎肝癌。

她續指，預防脂肪肝主要靠日常均衡飲食和多做運動。她建議大家平日做好體重管理，飲食方面要吃得清淡，不要攝取過多卡路里或者吃過多煎炸食物。施醫生指，很多人以為吃水果十分健康，甚至會以水果取代正餐，但其實長期攝取過多的果糖可導致脂肪肝。所以大家吃水果的時候要注意果糖的含量和熱量。一旦攝取多於我們身體所需的熱量，身體會將過多的糖份或者熱量轉為肝糖，儲存在我們的肝臟，然後變成脂肪，自然會提高患上脂肪肝的風險。

施醫生又指，預防脂肪肝亦要控制高風險因素，大家要小心患上糖尿病和膽固醇過高。另外，適當的運動亦非常重要。

脂肪肝的定義

據本港衛生署的資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

非酒精性脂肪肝是指一系列肝臟疾病，由肝臟細胞積聚過多脂肪，以致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等。

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責任編輯：劉卓姿