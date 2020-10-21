李家超：香港警方無參與拘捕涉偷渡12港人　不會公布飛行服務隊行程

▲ 李家超指有人撰寫不同的劇本攻擊政府，抹黑警隊。（馮漢柱）

保安局長李家超表示，涉偷渡被捕的12名港人，是被內地執法部門依法拘捕，行動和香港警方無關。他又指，不會公布政府飛行服務隊行程，以免犯罪分子掌握有利資料，影響部門行動的成效。

李家超今日在立法會回應議員質詢，民主黨鄺俊宇問，12港人被捕，港府有無人事先知情，李家超沒有直接回答問題，僅批評棄保潛逃不能姑息，而香港警方並沒有參與內地的拘捕行動。他續指，過去十幾個月，有人撰寫不同的「劇本」來攻擊政府、抹黑警隊，批評這些劇本導致香港分裂，強調「特區政府不會跟你演下去，我們不會被劇本帶著走。」

對於有人建議港府向內地提出要求，將12人交由香港處理，李家超表示，港府絕不會這麼做，因為此舉會鼓勵更多人棄保潛逃，姑息罪犯刻意逃避法律責任，助長潛逃歪風，極不恰當。他強調，政府不會干預其他司法管轄區的執法，而入境處和駐粵辦，已盡力向家屬提供可行協助。

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記者：林曉君