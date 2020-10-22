【小一面試】升小拍片熱門考題「看圖講故事」　前主播趙麗如教親子伴讀提升表達力

▲ 趙麗如分享「傾故事」的親子伴讀方式。

父母最著緊子女的教育，希望從小培養孩子成材。育有3名子女的前新聞主播趙麗如（Bonnie），自小跟孩子伴讀，助他們從書中世界擴闊視野，近日她更加入「傾故事」環節，加強孩子理解和表達能力。Bonnie認為，這些能力對孩子選校面試，以至日後的發展，都有莫大裨益。

前無綫電視新聞主播兼記者Bonnie，婚後離開新聞工作崗位，現從事傳媒教育工作。她育有3名子女，大女今年13歲，還有兩名9歲的孖仔。Bonnie十分重視對子女的教育，而培養閱讀習慣更是重中之重。

閱讀是終身受用的事，打開書本，你會認識另一個世界，助我們探求知識。

Bonnie笑言，自己在家中設立了「書陣」，即在客廳、飯廳、睡房，甚至連洗手間，她都放置了一些書本，孩子在一個充滿書香的氛圍下，自然就會受薰陶愛上閱讀。

▲ Bonnie與丈夫育有3名子女。（受訪者提供）

「傾故事」提高孩子參與度

睡前故事時間是Bonnie和孩子最享受的親子時光。她最初以講故事形式，一人分飾多角，直至近日就嘗試用一種新方式——「傾故事」，又或稱為「對話式閱讀」，她發現效果更好。

所謂「傾故事」就是家長和小朋友一起閱讀，見到小朋友對哪個情節有興趣，我就圍繞那件事提問，與孩子一起思考和討論，提高他們的參與度。

「傾故事」不但能提升孩子對閱讀興趣，更有助他們培養理解和表達能力。Bonnie以繪本《納迪瑪逃難奇遇記》為例，內容講述兩名難民小朋友逃難的經歷，Bonnie發現，兩名兒子對士兵追截兩名難民小朋友感到很緊張，與他們做聲演時亦很代入角色。後來，Bonnie跟孖仔做了延伸閱讀，上網尋找有關難民、兒童難民的資料，培養孩子的世界觀和同理心。

▲ Bonnie認為，培養孩子閱讀習慣能令他們終身受用。（黃建輝攝）

講故事為熱門面試題

Bonnie提及，今年受新冠肺炎疫情影響，不少學校小一面試形式都改為提交影片或視像面試，當中要求小朋友以圖卡講故事或圖書分享，是最熱門的問題之一。其中，圖卡有幾種考法，例如要求孩子按圖卡次序講述故事，部分則沒有次序，甚至第4張卡為空白，要求學生憑創意想像，構思大結局。

至於圖書分享，Bonnie坦言，對於一個只有5歲的孩子來說，要消化一個故事，並在1分鐘至1分半鐘時間內講出來，並非易事。她提醒家長，要給予孩子時間，每天做少許練習，助他們熟習故事內容。

▲ Bonnie與謙謙示範繪本聲演。（黃建輝攝）

拍攝孩子最自然一面

Bonnie早前出席活動時，與友人K3的兒子謙謙進行繪本聲演，謙謙先在家與媽媽閱讀數天，了解故事內容，而Bonnie亦花了4、5天，每日10分鐘與謙謙以Zoom練習，每次只練3至4版內容，最終謙謙在活動上表現出色，面對眾多觀眾仍與Bonnie對答如流，

如果不斷迫孩子重複練習，很快就會令他們反感。

事實上，不少直資私立小學每年都收逾千份申請，部分熱門學校更有機會收數千份報名。為讓孩子熟習在鏡頭前說話，Bonnie建議，平日可用手機為孩子拍一些短片，拍完後給他們看，讓他們知道拍片是一件有趣的事，慢慢習慣被拍攝。正式拍面試片時，見到孩子做得好的地方要鼓勵，

我聽過有家長為小朋友拍了數十、甚至數百次影片，這是苦了大人和小朋友。校長和老師不可能逐秒觀看影片，相比小朋友有否「食螺絲」、傻笑等，更重要是拍到小朋友最開心、自信和自然的一面。

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記者：林愛娜