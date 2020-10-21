【捉姦在床】《如懿傳》女星被指偷食日籍人夫　懷孕正印帶8名壯漢上門捉姦打小三

▲ 曾於《如懿傳》飾演侍女一角的女演員王梓芠，近日被指與一名日籍丈夫偷情，早前遭懷有身孕的男方妻子上門捉姦。

曾於《如懿傳》飾演侍女的内地女演員王梓芠，近日被指介入別人婚姻，與一名日籍丈夫偷情同居，懷有身孕的正印上門捉姦的片段更在網上廣傳。王梓芠日前回應事件指，自己與男方僅屬朋友關係，聲稱對方因被妻子家暴才讓他留宿自己家中，更指有關捉姦片段當時被男方妻子強迫拍攝。

正印：是你們逼死了我和孩子

內地傳媒報道，北京一名人妻早前公開一段捉姦片段，指控日籍丈夫也在她懷孕5個月期間，與女演員王梓芠非法同居，並發生「不正當性行為」，她直指：

是你們逼死了我和孩子，門間真也，王梓芠，也許天堂才最快樂的，沒有煩惱和憂愁，媽媽無力保護你了，如果老天有眼讓這對狗男女不得好死，永生永世不得安寧......

在片段中，一名半裸男子與另一名身穿睡衣的女子正坐在床上，現場的「大婆」一度掌摑女子，並拉扯她的頭髮，不斷狠罵「不要臉」、「勾引我老公」等，男子不斷用身體保護着被打的女子。

男方妻子事後表示，丈夫目前已跟自己斷絕來往，她只希望對方能承擔對孩子的應有責任，包括提供撫養費和產子的相關費用，以及處理孩子國籍問題。

點撃大圖，觀看男方妻子上門「捉姦」的過程：

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王梓芠：男方因家暴不敢回家

捲入事件的王梓芠其後在微博上發帖指，男方只是自己的朋友，因對方長期遭妻子家暴不敢回家，所以才讓他借宿自己家中，當時住處還有一名女助理在居住，而自己的男友亦知悉事件。

至於捉姦片段的來源，她指控是對方妻子當時帶了8位男子上門強逼她拍下這部所謂的捉姦影片，謊稱是小三被打。後來警方亦有介入事件，並證實有關片段違法的。當時男方妻子以孕婦身份來求和，並各自寫下一份諒解書，保證不會把有關片段散播網上，王梓芠亦有上傳該份手寫的諒解書作證，並指當初因考慮到高女是孕婦，才沒有追究法律責任。

而男方也回應事件指，自己與妻子的婚姻早已破裂，表示：「之前離婚的時候她也一直家暴我，以及在我工作上鬧的情況下我選擇了退讓。我和王女士剛認識不久，是朋友，她也有男朋友。我在王女士家裡她的助理也在的情況下，高放女士帶了8個男人來家裡強制錄這個視頻，員警可以證明不是三者關係，並且高放女士簽了一個保證書因為是孕婦才不追究責任」。

他亦透露自己長期被前妻家暴，婚姻才會結束，「前妻只想要錢來誣陷栽贓別人，用黑社會的手段帶八個人來別人家裡說是捉姦在床，逼迫錄了這個視頻。發到網路上惡意傳播消息，來損害王女士的名譽。想讓輿論來壓倒另一個受害者」。

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責任編輯:羅嘉欣