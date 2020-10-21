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樂善堂推出第二期轉贈愛計劃派發一次性三千援助金　支援基層學生電子學習 

社會 15:30 2020/10/21

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

九龍樂善堂呼籲各界人士捐出政府派發的1萬元，轉贈至因疫情而陷入經濟困難的基層學生之家庭。(資料圖片)

新冠肺炎疫情尚未穩定，不少基層家庭面對工作不足問題，影響生活，甚至學生的學習情況。九龍樂善堂與伙伴機構「學校起動」計劃以及「香港大學社會科學院」於今年5月10日推行首期「樂善堂轉贈愛計劃We Share! We Can!」，呼籲各界人士捐出政府派發的1萬元，轉贈至因疫情而陷入經濟困難的基層學生之家庭。計劃獲社會各界積極響應，樂善堂現推出第二期計劃，並擴展三區之指定中學，派發一次性援助金，補助學生購買電子設備，在家學習。

【新冠肺炎】本港今日新增8宗確診個案　1宗本地感染與早前個案相關，詳情即看：【下一頁】

樂善堂表示，第一期計劃共收到192宗申請，發放逾百萬港幣善款予受惠家庭。所有個案由學校校長、班主任或駐校社工推薦，最後由樂善堂審批並發出一次性緊急援助金。

第二期計劃於今日(21日)起正式接受申請，向合資格家庭提供港幣3,000元的一次性津貼。受惠學校包括「學校起動」計劃76間中學以及樂善堂轄屬17間中學、小學及幼稚園，並擴展至觀塘區、深水埗區以及葵青區的指定中學，共28間，期望讓更多有需要學生受惠，繼續以「零行政費」，處理個案並將善款直接捐予學生家庭。

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機構分享，應屆文憑試考生陳同學，與父母和弟弟一家四口住在公屋。陳爸爸是家庭的經濟支柱，在疫情前從事地盤工作，疫情爆發後，工作大受影響，收入只剩約一萬元左右，而家庭每月主要開支包括房租、伙食、兩姊弟的書簿費及生活的一般雜費開支，已佔月薪9成，捉襟見肘。

不幸的是，陳爸爸在疫情期間更意外中風，同時腦部中風的範圍較廣，康復需時，所以未能工作及治療。媽媽在超級市場當倉務員，每月僅賺約3,000元，只能應付雜費開支，幫不上太大忙。為了一家四口，白天工作，下班後回家準備晚飯，又要到醫院照顧丈夫，身上的重擔越來越重；陳同學一邊準備文憑試，而家中的弟弟是小六學生，同樣需要應付升中考試。陳同學的班主任得悉她家中所面對的困境，為陳同學申請「樂善堂轉贈愛計劃」。

樂善堂的社工與媽媽傾談及了解家中情況，於短短一星期，便將善長捐贈的1萬元，轉贈至陳同學的家庭，以解他們燃眉之急。陳同學之家庭獲發援助金後，馬上將部分援助金支付爸爸的醫療開支及物理治療費用，另一部份則購買了平板電腦及新學年所需的課本，趕回落後進度，專心準備考試。而爸爸現已能自行洗澡及吃飯。陳同學的父母十分感激善長的無私捐贈，望儘快康復後可復工。

九龍樂善堂劉愛詩總幹事表示，疫情持續大半年，感謝各界善長全力支援第一期轉贈愛計劃，紓緩學生們家庭之困難。樂善堂期望透過第二期計劃，補助有需要的學生購買電子設備，如手提電腦、平板電腦或無線路由器等，協助他們在家進行網上學習。

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責任編輯：洪芷晴

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